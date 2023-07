Neugraben: Verkehrsbehinderungen auf der Cuxe

Neugraben - Bis zum 11. August sind in Höhe Cuxhavener Straße 441 der Parkstreifen und der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung stadteinwärts gesperrt. Grund sind notwendige Arbeiten an einer Antennenanlage. Dafür muss muss ein Teleskopkran aufgestellt werden.

Die Arbeiten finden ausschließlich in der Zeit von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 Uhr bis 15 Uhr statt. zv