Neugraben: HTB veranstaltet Inklusions-Fußball-Turnier in CU-Arena

Neugraben – Die Die Inklusions-Fußballmannschaft des HTB veranstaltet am Wochenende ein eigenes Turnier: Am Sonnabend und Sonntag findet in der CU-Arena in Neugraben der Nikolaus-Cup statt. Beginn ist an beiden Tagen um 10 Uhr.

Insgesamt werden 21 Mannschaften mit Inklusion aus dem gesamten norddeutschen Raum sowie teilen von Nordrhein-Westfalen an den Start gehen. Gespielt wird nach den Regeln der Special Olympics Deutschland.

Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Dafür stellen sich die Betreuerinnen zur Verfügung und versorgen die Spieler und auch die Zuschauer mit belegten Brötchen, Brezeln und frisch gebackenen Waffeln sowie ein kleines Sortiment an süßen Leckereien und natürlich auch Kaffee und anderen Getränken.