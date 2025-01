Neuwiedenthal: Frauencafé öffnet wieder seine Pforten

Neuwiedenthal - Das Frauencafé Neuwiedenthal öffnet auch 2025 wieder seine Pforten: Beginnend am Montag, 20. Januar, findet in den Räumen des DRK-Statteiltreffs Neuwiedenthal jeweils Montag in der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr das Frauencafé statt.

Das DRK Harburg lädt gemeinsam mit dem Stadtteilverein Neuwiedenthal, den Nachbarschaftsmüttern und andere Initiativen vor Ort Frauen aus dem Stadtteil zum Austausch und zur gegenseitigen Unterstützung in den Rehrstieg 22 ein. Das Angebot ist kostenlos.