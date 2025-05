Neuwiedenthal: Spielenachmittag im DRK-Stadtteiltreff

Neuwiedenthal - Im Rahmen der bundesweiten "Aktionswoche gegen Einsamkeit" veranstaltet der DRK-Stadtteiltreff in der Rehrstieg-Galleria in Neuwiedenthal einen Spielenachmittag mit Kaffee und Kuchen. Das DRK lädt am Mittwoch, 28. Mai, von 14 bis 17 Uhr ein.

Unter dem Motto "Gemeinsam spielen" sind alle eingeladen, die sich allein fühlen oder die gemeinsam mit ihren Nachbarn oder Freunden, die zu vereinsamen drohen, neue Menschen kennenlernen möchten.