Ohlendorf: Ortsdurchfahrt wird gesperrt

Ohlendorf - Die Ortsdurchfahrt in Ohlendorf erhält auf einer Länge von rund 640 Metern zwischen Missionsweg und Im Lehmsaal eine neue Fahrbahndecke. Die Bauarbeiten beginnen am 24. Juni und dauern voraussichtlich bis zum 12. Juli. Außerdem verlegt der Wasserbeschaffungsverband Harburg eine neue Trinkwasserleitung in Höhe der Straße Im Lehmsaal.

Die arbeiten werden in mehrere Bauabschnitte durchgeführt. Im ersten Bauabschnitt finden die Arbeiten von Mitte der Einmündung Missionsweg bis zum Hof M. Böhring Landtechnikservice (Ohlendorfer Straße 54) statt. Es folgt der Bereich bis zur Mitte der Einmündung Osterwald und schließlich die Strecke bis zur Einmündung Im Lehmsaal.

Für die Bauarbeiten muss die Ohlendorfer Straße für Autofahrer voll gesperrt werden. Die Postfiliale Osterwald 1 sowie die Shell-Tankstelle an der Ohlendorfer Straße 42 bleiben während der gesamten Bauzeit aber erreichbar. Die Zufahrt erfolgt bis etwa 7. Juli von der Ramelsloher Seite und anschließend aus Richtung Stelle. Radfahrer und auch Fußgänger können die Baustelle ebenfalls passieren. Der Gehweg bleibt offen.

Die Umleitung für Autofahrer von Ohlendorf nach Ramelsloh führt auf der Ohlendorfer Straße (Kreisstraße 9) und Steller Straße (K22) über Holtorfsloh bis nach Brackel und dann weiter auf der Schmallendorfer Straße (K59) über Schmalenfelde, auf der Hauptstraße (K10) über Marxen, Kreisstraße K10 (Marxener Straße und Ramelsloher Allee) in Ramelsloh bis zur Kreisstraße K9 (Ohlendorfer Straße). In der anderen Fahrtrichtung wird der Verkehr über die gleiche Umleitungsstrecke geführt. wg