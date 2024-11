Over: Lichterschwimmen im Hallenbad

Over - In diesem Jahr bietet das Hallenbad Over wieder das Lichterschwimmen in der Adventszeit an. Am Freitag, 29. November und am Freitag, 6. Dezember können die Badegäste jeweils in der Zeit von 18.30 bis 21.00 Uhr in gemütlicher Stimmung ihre Bahnen ziehen.

Fürs leibliche Wohl ist auch gesorgt. Die Mitarbeiter des Hallenbades laden wieder zu kostenfreien Getränken und kleinen Leckereien im Vorraum des Bades ein. dl