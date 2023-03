Seevetal: Mehrere Müllsammelaktionen geplant

Seevetal - In vielen Seevetaler Gemeindeteilen findet wieder die Frühjahrsreinigung statt. In den nächsten Wochen treffen sich Freiwillige, um ihren Ort nach dem Winter zu enthüllen.



Los geht der Frühjahrsputz am Sonnabend, 18. März, um 10 Uhr an der Wassermühle in Karoxbostel. Hier laden die Müllsammler vom Verein Wassermühle Karoxbostel e.V. und vom Ortsrat Hittfeld, Emmelndorf, Helmstorf und Lindhorst zur Mitmachaktion ein.



Es folgt der Dorfputz im Seevetaler Süden: Am Sonnabend, 25. März, um 9.30 Uhr treffen sich alle Helfer aus Ramelsloh, Ohlendorf und Holtorfsloh am Ramelsloher Feuerwehrgerätehaus in der Breiten Straße.



Der Ortsratsbereich Maschen, Horst und Hörsten ruft im Zeitraum vom 12. bis zum 22. April zum Müllsammeln auf, unter dem Motto „Maschen räumt auf! – Gemeinsam aber einzeln“ greifen Engagierte hier zu Handschuhen und Säcken.



Am Sonntag, 23. April, treffen sich die Meckelfelder gemeinsam mit Klein Moor, Start ist hier jeweils um 11 Uhr am Parkplatz Am Saal sowie am Helbach-Haus bei der Ortsverwaltung.



An der Elbe werden am Sonnabend, 29. April, die Dörfer aufgeräumt, Treffpunkt für Over, Bullenhausen und Groß Moor ist um 10 Uhr an der alten Feuerwache in Bullenhausen.