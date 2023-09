Seevtal: So öffnen die Hallenbäder an den Feiertagen

Seevetal - Am Tag der Deutschen Einheit bleibt das Hallenbad Hittfeld geschlossen. Das Bad in Over öffnet an diesem Tag von 8 bis 12 Uhr. Am Reformationstag öffnet dafür das Bad in Hittfeld seine Türen von 8 bis 12 Uhr; das Hallenbad Over bleibt an diesem Tag geschlossen. dl