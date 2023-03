Sinstorf: Hallenflohmarkt im Schützenhaus

Sinstorf - Am 26. März veranstaltet Grün Weiss Harburg von 1920 e.V. im Schützenhaus den nächsten Indoor Hallen Flohmarkt im Schützenhaus Sinstorf an der Beckedorfer Straße.

In der Zeit von 10 Uhr bis 16 Uhr werden Kleidung in allen Größen, Spielzeug, Kitsch, Bücher, Sportsachen und vieles andere mehr angeboten. Außerdem gibt es reichlich Kaffee und Erfrischungsgetränke, selbst gebackene Kuchen und Schmankerl. dl