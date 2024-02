Vahrendorf: Fahrplanabweichung bei der Linie 4210

Vahrendorf - Wegen Straßenbauarbeiten in der Harburger Straße können vom 13. Februar bis zum 8. März die Haltestellen Harburger Straße und Appelbütteler Straße nicht von den Bussen der Linie 4210 angefahren werden. Fahrgäste müssen auf die Haltestellen Ehestorfer Straße und Kirchweg auszuweichen.

Bei Fahrten, die die Haltestelle Museum Kiekeberg bedienen, werden in der Zeit der Straßenarbeiten die Haltestellen Ehestorfer Straße und Kirchweg nur einseitig in Fahrtrichtung Harburg sowie in Fahrtrichtung Klecken bedient. wg