Winsen: Motorradfahrer begeht gleich mehrere Straftaten

Winsen - Polizisten des Polizeikommissariats Winsen fiel am Sonntag gegen 20 Uhr ein Motorrad auf einem Tankstellengelände in der Luhdorfer Straße in Winsen auf, da an diesem kein Kennzeichen angebracht war.

Der 19-jährige Fahrer des Motorrades erklärte gegenüber den Beamten, dass das Kennzeichen verloren gegangen sein musste. Weitere Ermittlungen ergaben jedoch schnell, dass für das Motorrad gar kein Versicherungsschutz bestand und somit auch kein Kennzeichen ausgegeben war.

Weiterhin konnte festgestellt werden, dass der junge Mann aus Winsen nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Bei der Kontrolle der Fahrtüchtigkeit stellte sich noch heraus, dass eine Beeinflussung durch Cannabis bestand.

Somit wurde dem Mann anschließend eine Blutprobe entnommen. Das Motorrad wurde sichergestellt.