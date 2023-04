Winsen: Zulassungsstelle bleibt am 22. April geschlossen

Landkreis - Der BürgerService beziehungsweise die KfZ-Zulassungsstelle in Winsen ist am Samstag, 22. April, geschlossen und steht nicht für Termine zur Verfügung. Grund sind umfangreiche Updates zentraler IT-Systeme beziehungsweise des digitalen Dokumentenmanagementsystems der Kreisverwaltung am 21. und 22. April. dl