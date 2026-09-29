Ungewöhnlicher Einsatz: Batterie-Defekt löst Feuerwehr-Einsatz bei der Feuerwehr aus

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Harburg. Ein ungewöhnlicher Einsatz hat am Montagmittag die Berufsfeuerwehr Hamburg zum Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Harburg geführt. Gegen 12.10 Uhr meldeten die dortigen Einsatzkräfte einen beißenden, schwefelartigen Geruch im Gebäude der freiwilligen Wehr im Helmsweg – und riefen aus Sicherheitsgründen Unterstützung an.

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Zunächst blieb unklar, woher der Geruch stammte. Die Feuerwehrleute hatten ihn im Bereich der Fahrzeughalle wahrgenommen, eine eindeutige Quelle ließ sich jedoch nicht ausmachen. Aufgrund der möglichen Gefahr wurden neben der Berufsfeuerwehr auch der Umweltdienst alarmiert.

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Die Suche führte schließlich zu einem Gerätewagen mit Fernmeldekomponente. Im Bereich der Stromversorgung des Fahrzeugs fanden die Einsatzkräfte zwei stark erhitzte Batterien. Messungen ergaben Temperaturen von rund 80 Grad. Die Batterien mussten ausgebaut und ins Freie gebracht werden – eine körperlich anspruchsvolle Arbeit, die möglicherweise einen größeren Schaden verhinderte. Zu einem offenen Feuer kam es nicht.

Nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr Hamburg hatten die Batterien „offensichtlich ihre Lebensdauer erreicht“. Moderne Einsatzfahrzeuge stellen die Technik zunehmend vor Herausforderungen: Neben der Fahrzeugelektrik müssen Funkgeräte, Beleuchtung, Mess- und Spezialtechnik dauerhaft einsatzbereit gehalten werden. Viele Komponenten hängen deshalb kontinuierlich an Lade- oder Erhaltungssystemen.

In Harburg blieb es am Montag bei einem technischen Defekt – und einem Einsatz, bei dem die Feuerwehr ausnahmsweise Unterstützung in den eigenen Reihen benötigte.