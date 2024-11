Featured

Bis zu 80 Euro Aufwandsentschädigung: Seevetal sucht 340 Wahlhelfer

Hittfeld - Die Gemeinde Seevetal benötigt rund 340 Ehrenamtliche, die in den 42 Wahllokalen zur Bundestagswahl am 23. Februar in Seevetal zum Einsatz kommen. Mitmachen können alle Seevetaler, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und als Deutsche wahlberechtigt sind.



Jedes Wahllokal wird von einem Wahlvorstand besetzt, der aus etwa acht Personen besteht. Dazu zählen Wahlvorsteher, Schriftführer und ihre Beisitzer, die die Wahllokale in Schichten besetzen.



Als Dankeschön für ihr Engagement gibt es für Wahlvorsteher und Schriftführer eine Aufwandsentschädigung von 80 Euro, während alle anderen Mitglieder des Wahlvorstands 70 Euo erhalten.



Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet, danach zählen alle Helfer die Stimmen aus. Zu den Aufgaben der Wahlhelfer gehören außerdem die Ausgabe der Stimmzettel, die Prüfung der Wahlberechtigung anhand des Wählerverzeichnisses und die Eintragung der Stimmabgabevermerke.



Anmeldemöglichkeiten und weitere Infos gibt es im Netz unter www.seevetal.de/wahlhelden.