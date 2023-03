Aus Kinderschutzhaus entführt: Deshalb wurden die Jungen der Mutter weggenommen

Heimfeld - Auch am Tag nach der Entführung von zwei Jungen aus dem Kinderschutzhaus am Eißendorfer Pferdeweg sind weitere Details bekannt geworden. Die Jugendbehörde hat der 35 Jahre alten Frau offenbar am 28. Februar ihre zwei und drei Jahre alten Kinder entzogen. Grund war ein Suizidversuch mit Gas in ihrer Wohnung in Altona. Aktuell geht man davon aus, dass die Kinder zu dem Zeitpunkt in der Wohnung und damit durch die Tat der Mutter einer Gefahr waren.

Am Mittwochvormittag war der 24 Jahre alte Vater, der von der Frau getrennt in Bottrop in Nordrhein Westfalen lebt, angemeldet im Kinderschutzhaus aufgetaucht. Der kleine Junge hatte an dem Tag seinen zweiten Geburtstag. Mit dabei war die Mutter, die sich nicht angemeldet hatte. Trotzdem ließ man sie rein.

Kurz danach sollen die Eltern mit ihren Söhnen das Gebäude verlassen haben. Dabei wurden sie nicht aufgehalten, Sie seien, so hieß es aus der Polizei, "sehr selbstbewusst" aufgetreten. Mitarbeiter der Einrichtung, die gegen 11:15 Uhr die Polizei alarmierten, sahen sie noch in Richtung einer Bushaltestelle gehen.

Die Polizei leitete eine Fahndung nach den Eltern und ihren Kindern ein. Dazu wurden auch die S-Bahnhöfe Harburg und Heimfeld von der Bundespolizei überprüft. In Heimfeld ließ die Polizei einen Zug stoppen, um die Waggons kontrollieren zu können. In Altona und in Bottrop überprüfte die Polizei die Wohnorte von Mirjam Naudszus und Enayatullah Azghari (24) und ihr Umfeld. Doch die Gesuchten bleiben verschwunden.

Die Polizei erwirkte eine Öffentlichkeitsfahndung zur Gefahrenabwehr auf Basis des Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, kurz SOG. Laut Staatsanwaltschaft geht man davon aus, dass die Mutter sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet und auch Gefahr für die Kinder besteht.

Die Frau hatte vor der Entführung bereits eine Online-Petition gestartet, um ihre Kinder zurück zu bekommen. Darin schildert die Frau, die sich eine Zeitlang freiwillig in einer psychiatrischen Einrichtung befand, die Situation nach ihrer Wahrnehmung. Darin wirft sie dem Jugendamt vor, das es keine Unterstützung gebe und vom Amt darauf hingearbeitet werde ihr das Sorgerecht zu entziehen. Am Donnerstagabend waren die Eltern und Kinder immer noch verschwunden. zv