Aus Schutzhaus in Heimfeld entführt: Mutter und Vater mit zwei Kleinkindern auf der Flucht

Heimfeld - Die Polizei fahndet nach Mirjam Naudszus (35) und dem getrennt von ihr lebenden Vater ihrer zwei gemeinsamen Kinder, Enayatullah Azghar (24). Dem Paar waren die Kinder auf Entscheidung des Jugendamts entzogen und in dem Kinderschutzhaus am Eißendorfer Pferdeweg untergebracht worden.

Am Mittwochvormittag hatte die in Altona wohnende Mutter und der in Bottrop lebende Vater die beiden Kinder besucht. Dann verschwanden sie mit den zwei und drei Jahre alten Kindern. "Seitdem fehlt von ihnen jede Spur", so ein Beamter.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zum Auffinden der vier Personen führten, veranlasste ein Richter am Amtsgericht Hamburg einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der Mutter, des Vaters oder der Kinder geben kann, möchte die Polizei unter Telefon 4286-56789 informieren. zv