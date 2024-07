Featured

Explosion und Brand in Flüchtlingsheim: 20 Verletzte und ein Toter in Buchholz

Buchholz – Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei in Buchholz: Nach einer Explosion und einem Brand in der Buchholzer Asylbewerberunterkunft Bremer Straße 72B gibt es 20 Verletzte Personen - eine davon schwer - und einen Toten.

Laut Polizei kam es am Montag in den Mittagsstunden zu einem Polizeieinsatz in der Asylbewerberunterkunft in Buchholz in der Nordheide. Einsatzanlass waren Hinweise auf eine Brandgefahr.

Eine Polizeivollzugsbeamtin und ein Polizeivollzugsbeamter betraten unter Begleitung zweier Mitarbeitender der Unterkunft ein Gebäude, in dem sie kurz darauf Benzingeruch wahrnehmen konnten. In dem Gebäude kam es plötzlich zu einer Explosion.

Die Unterkunft geriet infolgedessen in Vollbrand. Es wurden mehrere Personen teils schwer verletzt, darunter auch der vor Ort befindliche Polizeivollzugsbeamte. Im Gebäude wurde mittlerweile zudem eine leblose Person gefunden, die Personalie steht noch nicht fest.

Die Verletzten werden vor Ort versorgt und bei Bedarf in umliegende Kliniken verbracht. Auch der verletzte Polizeibeamte befindet sich bereits in einer Klinik. Aktuell sind alle verfügbaren Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Ereignisort im Einsatz. Die Polizei bittet die Menschen darum, den Bereich weiträumig zu umfahren, damit die Rettungsarbeiten nicht behindert werden.

Die Lösch- und Rettungsarbeiten vor Ort waren um 16.15 Uhr abgeschlossen, teilte die Polizei mit. Insgesamt wurden 20 Personen verletzt, eine davon schwer. Unter den Verletzten sind der eingesetzte Polizeivollzugsbeamte und die Polizeivollzugsbeamtin, ein Mitarbeiter der Unterkunft sowie mehrere Bewohnerinnen und Bewohner. Eine Person wurde tot geborgen, sie ist noch nicht identifiziert. Sobald der Brandort die Aufnahme von Ermittlungstätigkeiten zulässt, wird eine detaillierte Spurensicherung und Brandursachenermittlung erfolgen.

Der Artikel wird aktualisiert.