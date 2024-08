Featured

Feuerwehrleute aus dem Landkreis Harburg übten auf Truppenübungsplatz

Landkreis - Rund 120 Feuerwehrleute aus dem Landkreis Harburg mit 20 Fahrzeugen haben am Wochenende auf dem Truppenübungsplatz Munster geübt. Dabei konnten verschiedene Szenarien, darunter den Zusammenstoß eines Panzers mit einem Auto oder den Brand in einer Schule, unter möglichst realistischen Bedingungen geübt werden. Aber auch die Versorgung von Einsatzkräfte, in dem Fall der Übungsteilnehmer, stand, in dem Fall durch die Mitglieder vom Fachzug "Versorgung", auf dem Programm. zv