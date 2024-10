Featured

In Rathauspassage festgefahren: Polizei nimmt Seniorin Führerschein ab

Harburg - Der 72 Jahre alten Frau, die sich am Montagmittag im Bereich Harburger Rathauspassage mit ihrem Auto festgefahren hatte, ist von der Polizei der Führerschein abgenommen worden. Zuvor hatte ein darauf spezialisierter Beamter mit ihr einen Fahrtüchtigkeitstest durchgeführt.

Die 72-Jährige hatte gegenüber der Polizei angegeben, dass sie zu einem Arzt wolle. Dabei war sie mit ihrem VW Polo von der Bremer Straße in die Harburger Rathauspassage eingebogen, die ein Fußgängerbereich ist. Wie sie zwischen den Absperrungen dort hin kam, ist unklar. Ihr Wagen kam erst nach etwa 75 Metern in Höhe des Gesundheitsamtes zum Stehen.

Die alte Dame blieb unverletzt, wurde aber mit zur Wache genommen, wo der Fahrtüchtigkeitstest durchgeführt wurde. Im Anschluss wurde ihr nicht nur die Fahrerlaubnis abgenommen, sondern auch die Weiterfahrt untersagt.

Erst am vergangenen Wochenende hatte die Polizei in Buchholz einem 85-Jährigen den Führerschein abgenommen. Auch hatte sich als nicht mehr fahrtauglich gezeigt. Aufgefallen war der Mann, der mit einem VW Polo unterwegs war, durch Fehlverhalten an einem Zebrastreifen. zv