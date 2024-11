Featured

Nach Streit im Auto: Belgier lässt Freundin auf Rastplatz an der A1 sitzen

Hittfeld - Völlig aufgelöst wählte eine Belgierin (48) den Notruf, nachdem ihr Partner sie an der A1 auf dem Rastplatz Hittfeld-Süd sitzen ließ. Das Pärchen war zusammen mit dem Wagen auf dem Weg in den Urlaub gewesen. Während der Fahrt kam es zum Streit. In Hittfeld wurde der Rastplatz angefahren, weil die Frau zur Toilette mussten

Als sie fertig war, war ihr Freund samt Wagen verschwunden. Er hatte offenbar die Gelegenheit genutzt und sich "aus dem Staub" gemacht. weil die Frau nicht weiter wusste, rief sie die Polizei. Die schickte einen Streifenwagen, dessen Besatzung sich der 48-Jährigen annahm und sie zur Dienststelle fuhr.

Die Frau wurde Stunden später von ihren Eltern abgeholt, die dafür extra aus Belgien gekommen waren. Ihr Freund meldete sich telefonisch bei der 48-Jährigen. Es gehe ihm gut, sagt der Mann. Er habe "Abstand" gebraucht. Ob beide noch ein Paar sind, ist nicht bekannt. zv