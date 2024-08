Featured

Polizei codiert am 18. September in Harburg und Marmstorf Fahrräder

Harburg - Die Polizei führt in diesem Jahr letzmalig eine Fahrradcodieraktionen an, um dem Fahrraddiebstahl vorzubeugen. Mit einem Code, der in den Rahmen des Fahrrades geprägt wird, ist das Fahrrad oder das E-Bike für einen potentiellen Dieb unattraktiver, da der rechtmäßige Eigentümer durch Jedermann unproblematisch feststellbar ist.

Die Codieraktion findet am 18. September

von 11:00 bis 13:00 Uhr im EKZ Marmstorf am Ernst-Bergeest-Weg 53 und

von 14:00 bis 16:00 Uhr auf dem Herbert-Wehner-Platz in Harburg statt.

Wer sein Fahrrad codieren lassen möchte, muss einen Eigentumsnachweis, am besten in Form einer Rechnung, sowie einen gültigen ausweis mit Foto mitbringen. Die Kosten pro Codierung betrage 18 Euro. zv