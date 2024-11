Featured

Razzia an der Eißendorfer Straße: Drogenfahnder stellen Rauschgift sicher

Eißendorf - Razzia an der Eißendorfer Straße. Beamte durchsuchten am Dienstagabend unter Federführung der Abteilung "Straßendeal" des Landeskriminalamtes den Club Istanblue. Zuvor hatten Beamte einen Mann abgefangen, der dort Marihuana gekauft haben will.

Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten kleinere Mengen Marihuana und Kokain. Die Drogen war verkaufsfertig verpackt.

Die Beamte nahmen zwei 25 und 27 Jare alten Türken mit. Bei einem der Männer soll es sich um den Betreiber handeln. Bei dem anderen Türken besteht der Verdacht, dass er sich illegal in Deutschland aufhält.

Es ist nicht die erste Razzia im Istanblue. In der Vergangenheit gab es dort bereits vergleichbare Polizeieinsätze. Unter anderem auch im Zusammenhang mit Drogen. zv