Zwei Fahrradfahrer bei Zusammenstoß an der Cuxhavener Straße verletzt

Hausbruch - Bei dem Zusammenstoß zweier Fahrräder an der Cuxhavener Straße Ecke Talweg sind am Montagvormittag ein 64 Jahre und ein 21 Jahre alter Mann verletzt wurden. Die Wucht des Zusammenpralls war so groß, dass bei einem der Fahrräder die vordere Gabel abriss.

Beide Verletzten kamen mit Verdacht auf Gehirnerschütterung in Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt die Unfallursache. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten soll der 21-Jährige aus dem Talweg eingebogen sein. zv