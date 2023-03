8 Arten von Visitenkarten, die von verschiedenen Unternehmen verwendet werden

Ratgeber - Eine Visitenkarte ist ein Ausweis für eine Person, die ein Unternehmen und eine Position repräsentiert. Es handelt sich um eine gedruckte Karte, die Informationen über die Person und das Unternehmen, wie Kontaktdaten und das Logo der Organisation, enthält. Viele Unternehmen verwenden kostenlose Online-Tools wie beispielsweise Vista Create, um ihre Visitenkarten zu gestalten.

Je nach Branche gibt es verschiedene Arten von Visitenkarten. Jede Karte ist individuell auf eine bestimmte Person oder einen bestimmten Beruf zugeschnitten. Außerdem hat jede Person im Unternehmen eine ähnliche Visitenkarte, und alle Informationen darauf sind bis auf den Namen und die Kontaktnummer identisch. Nachstehend sind acht Arten von Visitenkarten aufgeführt.

Geschäftskarten

Diese Art von Visitenkarten verkörpert einen bestimmten Beruf und repräsentiert deren Inhaber auf sehr klare und anspruchsvolle Weise. Das Design sollte den Beruf der Person widerspiegeln.

Es ist praktisch, eine Visitenkarte auf Kunststoff zu drucken, wenn man in der Kunststoffbranche tätig ist, aber dann stellt sich die naheliegende Frage: Warum nicht eine Visitenkarte auf Brot drucken, wenn man Bäcker ist? Das ist der Grund, warum das Image bei Visitenkarten so wichtig ist. Ein gutes Bild, das das Unternehmen repräsentiert, ist das, was eine Visitenkarte anstreben sollte.

Klassische Visitenkarte

Das Standardformat wird verwendet, wenn Sie keine kreative Idee für eine Visitenkarte haben. Klassische Visitenkarten sehen sehr professionell aus und werden in der Regel auf einem weißen Hintergrund in einer fetten Standardschrift gedruckt.

Die auf der Karte enthaltenen Informationen sind vorläufig, z. B.:

Firmenname mit einem kleinen Logo;

Adresse des Unternehmens;

Postanschrift der Person, die die Visitenkarte besitzt;

Kontaktnummer des Unternehmens und der Person.

Wildes Format der Visitenkarte

Einige Organisationen spielen gerne mit verschiedenen Visitenkartenformaten. Während einige ein innovatives Großformat verwenden, das die Karte in eine kleine Broschüre verwandelt, ziehen es andere vor, sie kleinzuhalten.

In jedem Fall sind diese Formate auffällig und fallen sofort auf, wenn man sie jemandem gibt. Das Einzige, woran Sie bei der Vorbereitung solcher Visitenkarten denken sollten, ist, ob sie für die Personen, denen Sie sie geben, leicht aufzubewahren sind.

Soziale Visitenkarte

Die Visitenkarte eines Social-Media-Nutzers spiegelt normalerweise seine Kommunikationsgewohnheiten wider. Traditionelle Kommunikationsmethoden werden in der Regel nicht auf einer Visitenkarte erwähnt. Die URLs von Twitter, Facebook und anderen Social-Media-Konten werden auf eine innovative Weise auf die Karte gedruckt.

Heutzutage ist der Trend, QR-Codes auf Visitenkarten zu drucken, bei vielen Social-Media-Profis sehr beliebt geworden. Manchmal wünscht man sich eine minimalistische Visitenkarte, die sauber und elegant aussieht und dennoch alle benötigten Informationen enthält.

Doppelseitige Visitenkarten

Diese Art von Visitenkarten wird in der Regel auf einer oder beiden Seiten bedruckt. So kann beispielsweise eine Seite mit Unternehmensinformationen bedruckt sein, während die andere Seite völlig leer ist, oder auf der anderen Seite der Visitenkarte ist das Firmenlogo aufgedruckt.

Auf doppelseitigen Visitenkarten können Sie Terminerinnerungen sowie Ihr Firmenlogo und Ihren Slogan unterbringen, falls Sie einen haben. Einseitige Visitenkarten hingegen gelten als Standard, weil die Rückseite leer ist und dem Empfänger hilft, sich Notizen zum Gespräch zu machen.

Ausgerichtete Visitenkarten

Einige Visitenkarten können horizontal oder vertikal sein, und ihre Ausrichtung hängt von der Organisation ab. Vertikale Visitenkarten sind eine gute Möglichkeit, sich von der Masse abzuheben und ein weiteres mutiges Statement abzugeben.

Sie sind auch ideal für Schriftsteller, Musiker und alle, die kreative Fähigkeiten haben. Allerdings sind diese Visitenkarten mit dem Problem verbunden, dass nicht alle Informationen auf die schmale Breite der Visitenkarte passen.

Horizontale Visitenkarten hingegen gelten als traditionell und spiegeln Stabilität sowie Vertrauen und Zuversicht wider. Sie werden hauptsächlich in der Finanz-, Immobilien- und Vertriebsbranche verwendet.

Persönliche Visitenkarten

Man kann zwei verschiedene Visitenkarten für unterschiedliche Zwecke haben. Persönliche Visitenkarten haben eine persönliche Kontaktnummer und werden an einen bestimmten Kundenkreis oder ein bestimmtes Publikum weitergegeben. Eine geschäftliche Visitenkarte enthält meistens keine persönlichen Kontaktdaten der Person, sondern eine standardmäßige Kontaktnummer.

Sie ist für jedermann erreichbar, während auf einer persönlichen Visitenkarte neben den geschäftlichen Kontaktdaten sogar eine persönliche Postanschrift aufgedruckt werden kann. Diese Art von Visitenkarten wird in der Regel an eine Person weitergegeben, die in der gleichen Position oder beruflich höher steht als die betreffende Person.

Visitenkarte für einen bestimmten Beruf

Einige innovative Unternehmen haben spezielle Visitenkarten, z. B. hat eine Klavierfirma eine Visitenkarte in Form von Klaviertasten, die ihren Beruf repräsentiert und zudem attraktiv aussieht. Ein Schneider könnte eine Visitenkarte in Form einer Schneidemaschine drucken lassen, oder ein Fotograf eine Visitenkarte in Form einer Kamera.

Obwohl diese Karten als professionelle Visitenkarten bezeichnet werden, sehen sie nicht formell aus und vermitteln nicht den Eindruck einer offiziellen oder professionellen Visitenkarte.