Balkonkraftwerke als Alternative zur PV-Anlage: Diese Details werden für Mieter wichtig

Ratgeber - Wer als Hauseigentümer für sich beschlossen hat, sich unabhängiger vom öffentlichen Stromanbieter zu machen und dementsprechend (zumindest zum Teil) seinen eigenen Strom herzustellen, entscheidet sich heutzutage oft für die Installation einer Photovoltaikanlage. Aber welche Möglichkeiten stehen Mietern zur Verfügung, wenn diese beschlossen haben, etwas mehr Nachhaltigkeit in ihren Alltag einziehen zu lassen?

Ein Trend, der sich in diesem Zusammenhang einer besonderen Beliebtheit erfreut, ist das Balkonkraftwerk. Hier wäre es definitiv falsch, sich vom Namen täuschen zu lassen. Denn: Dieses Kraftwerk kommt weitaus kompakter und kleiner daher, als es die Bezeichnung vermuten lassen würde.

Aber worauf sollten diejenigen, die sich für dieses „Extra“ zur Stromgewinnung interessieren, achten? Die folgenden Abschnitte liefern die passenden Antworten und gehen zudem auf die Vorteile ein, die mit diesen Konstruktionen verbunden sind.

Welche Vorteile bietet ein Balkonkraftwerk?

Im Hinblick auf den Nutzen der unterschiedlichen Gerätschaften gilt es natürlich immer, individuelle Details zu berücksichtigen. In der Regel profitieren die Eigentümer der Kraftwerke jedoch von den Vorteilen, die auch bei einem klassischen Balkonkraftwerke-Test immer wieder eine wichtige Rolle spielen.

Balkonkraftwerke lassen sich leicht installieren

Im Gegensatz zur Montage einer Photovoltaikanlage ist es vergleichsweise einfach, ein Balkonkraftwerk zu installieren. Aufgrund der gebotenen Mobilität ist es selbstverständlich auch möglich, die verschiedenen Geräte im Fall eines Umzugs einfach mitzunehmen.

Günstige Preise

Balkonkraftwerke sind oft deutlich günstiger als gedacht. Da sich die verschiedenen Modelle jedoch im Preis voneinander unterscheiden, sollte man die Preise im Vorfeld vergleichen.

Ein überzeugendes Einsparpotenzial

Durch die Nutzung eines Balkonkraftwerks ist es selbstverständlich möglich, bares Geld zu sparen und sich von den Preisschwankungen der öffentlichen Anbieter unabhängiger zu machen.

Praktische Maße

Aufgrund der überschaubaren Maße, durch die sich Balkonkraftwerke auszeichnen, lassen sie sich auch auf vergleichsweise kleinen Arealen installieren. Da sie lediglich aufgestellt werden, handelt es sich bei ihrem Aufbau in der Regel um keine bauliche Veränderung, die mit dem Vermieter abgesprochen werden müsste. Dennoch ist es natürlich ratsam, hier im Zweifel nachzufragen.

Achtung! Strombedarf und produzierte Strommenge sollten im richtigen Verhältnis zueinander stehen

Wer sich mit den Vorteilen eines Balkonkraftwerks auseinandersetzt, sollte immer auch im Hinterkopf behalten, dass die verschiedenen Modelle zwar praktisch, aber keine „Alleskönner“ sind. Das bedeutet, dass die Menge an Strom, die sie produzieren, nicht der Menge einer großen Photovoltaikanlage entspricht. Dementsprechend ist es auf der Basis eines Balkonkraftwerks nicht möglich, den kompletten Strombedarf eines Haushalts zu decken.

Die Geräte können lediglich unterstützend genutzt werden. Es braucht so gut wie immer zusätzlichen Strom vom öffentlichen Anbieter. Somit erklärt es sich von selbst, warum hier auch kein überschüssiger Strom, anders als bei der PV-Anlage, ins Netz eingespeist werden kann. Diejenigen, die sich dessen bewusst sind, haben jedoch eine tolle Alternative gefunden, ihren ökologischen Fußabdruck ein wenig zu verringern.

Wie funktioniert ein Balkonkraftwerk?

Die meisten Balkonkraftwerke bestehen aus Solarmodulen und einem Wechselrichter. Wer als zukünftiger Nutzer sicherstellen möchte, dass der Aufbau so unkompliziert wie möglich verläuft, sollte sich für ein Paket entscheiden, das bereits alle wichtigen Teile beinhaltet. Parallel dazu ist es natürlich auch möglich, sich auf der Basis mehrerer Einzelbestellungen das Balkonkraftwerk selbst so zusammenzustellen, dass es optimal zum persönlichen Anspruch passt.

Wenn das Balkonkraftwerk geliefert wurde, ist es an der Zeit, den richtigen Standort zu finden. Wie bei der Installation einer PV-Anlage gilt auch hier, dass die Solarmodule im Idealfall einen großen Teil des Tages in der Sonne stehen sollten. Auf diese Weise ist es möglich, das Potenzial, das ein solches Kraftwerk mit sich bringt, optimal zu nutzen.

Nachdem der „perfekte Einsatzort“ gefunden wurde, ist es auch schon an der Zeit, das Solarmodul an den Wechselrichter anzuschließen. Dessen Aufgabe ist es, den produzierten Gleichstrom in Wechselstrom zu verwandeln.

Wofür kann ein Balkonkraftwerk genau verwendet werden?

Wie bereits weiter oben erwähnt, ist es wichtig, bei der Nutzung eines Balkonkraftwerks realistisch zu bleiben. Das bedeutet, dass es beispielsweise zu optimistisch gedacht wäre, anzunehmen, dass die (durchaus sehr kleinen) Geräte dazu in der Lage wären, alle elektronischen Geräte des Haushalts mit Strom zu versorgen oder dass man damit als Pendler das E-Bike vollständig und schnell aufladen könnte.

Vielmehr produzieren die Kraftwerke in der Regel gerade genug Energie, um dafür zu sorgen, dass Stand-By-Modi auf der Basis von selbstproduziertem Strom realisiert werden können. Wer jedoch berücksichtigt, dass genau diese Modi – auf das komplette Jahr gesehen – durchaus das zur Verfügung stehende Budget belasten können, erkennt schnell, dass es sich auch in finanzieller Hinsicht lohnen kann, auf die Vorteile eines Balkonkraftwerks zu setzen.

Wie viel Energie das Balkonkraftwerk letztendlich produziert, ist natürlich auch von der Region abhängig, in der es aufgestellt wurde. Vor allem in Gegenden, die sich durch eine vergleichsweise große Anzahl an Sonnenstunden auszeichnen, erweisen sich die Geräte meist als besonders lukrativ.



Wie teuer ist ein Balkonkraftwerk?

Allein aufgrund der Tatsache, dass es mittlerweile derart viele Hersteller gibt, die sich auf die Produktion von Balkonkraftwerken spezialisiert haben, ist es schlicht nicht möglich, hier von Standards zu sprechen. Wer sich für eines der günstigeren Modelle interessiert, zahlt etwa ab 500 Euro.

Es gibt jedoch auch durchaus Balkonkraftwerke, die mehr als 1.000 Euro kosten. Meist handelt es sich hierbei um die Modelle, die mit vergleichsweise vielen Solarmodulen ausgestattet wurden. Das bedeutet: Meist sind es die teureren Geräte, mit deren Hilfe eine größere Menge an Strom produziert werden kann und die letztendlich – über einen langen Zeitraum betrachtet – dabei helfen können, nachhaltig Energie und Geld zu sparen.

Für wen lohnen sich Balkonkraftwerke?

Die Zielgruppe, die auf besondere Weise von Balkonkraftwerken profitieren kann, ist klar definiert. Vor allem Mieter, die nicht die Möglichkeit haben, ihren eigenen Strom mit Hilfe einer großen PV-Anlage auf dem Dach zu produzieren, dürften Interesse an einem – deutlich kleineren – Balkonkraftwerk haben.

Gerade dann, wenn es darum geht, Stromkosten zu sparen und „ganz nebenbei“ auch der Umwelt etwas Gutes zu tun, handelt es sich hierbei um eine tolle Alternative zum klassischen Stromverbrauch.

Ob auf dem Balkon vergleichsweise viel oder wenig Platz zur Verfügung steht, ist fast schon sekundär. Oder anders: Eine eher kleine Grundfläche sollte allein schon deswegen kein Hindernis sein, weil die modernen Balkonkraftwerke im Laufe der Zeit immer kleiner geworden sind.

Fazit

Wer sich als Mieter einer Wohnung auf der Suche nach mehr Nachhaltigkeit befindet, trifft mit einem Balkonkraftwerk meist eine gute Entscheidung. Aufgrund der großen Auswahl ist es jedoch wichtig, Modelle und Preise miteinander zu vergleichen. Diejenigen, die immer auf dem aktuellen Stand sein möchten, sollten unter anderem auch aktuelle Tests mit in ihre Recherchen einbeziehen – und (ebenfalls aus Gründen der Nachhaltigkeit) versuchen, generell Strom zu sparen.