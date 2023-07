CFD DAX Kurs: Chancen und Risiken im Blickfeld der Anleger

Ratgeber - Der CFD-Handel stellt eine populäre Möglichkeit dar, wie Menschen in Aktien investieren können. Anleger haben die Chancen auf großen Erfolg beim Investment. Besonders gern gesehen ist der DAX. Doch welche Chancen und Risiken bietet das CFD-Trading des DAX? Und worum handelt es sich dabei genau? Dieser Artikel gibt die Antworten auf diese Fragen!

Was ist CFD-Trading allgemein?

Bei CFDs handelt es sich um hochspekulative Finanzderivate. Sie eignen sich ganz besonders für jene Anleger, die sich etwas besser an der Börse auskennen. Denn um damit Erfolg haben zu können, müssen nicht nur die Vorzüge, sondern auch die Risiken bekannt sein. Eine beliebte Möglichkeit für den Handel ist der CFD DAX Kurs. Der Deutsche Aktienindex bildet die 40 liquidesten und wichtigsten Unternehmen in ganz Deutschland ab. Auf diese Weise investiert man mit dem DAX automatisch in hochwertige Aktien.

CFDs – das steht übrigens für Contracts for Difference – gehören zur Gruppe der Derivate. Den Kurs eines CFDs leitet man vom jeweiligen Basiswert, also zum Beispiel von einem Index oder einer Aktie ab. Anleger erwerben beim CFD-Trading keine Beteiligung an Aktiengesellschaften oder einem anderen Vermögensgegenstand.





CFD-Handel und DAX – so funktioniert es

Der DAX ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Immerhin steht die Bezeichnung DAX bereits für „Deutscher Aktienindex“. Er misst die Wertentwicklung von 40 Unternehmen und repräsentiert auf diese Weise ganze 80 % der Marktkapitalisierung aller deutscher börsennotierter Aktiengesellschaften.

Somit ist der DAX auch in Bezug CFD-Trading äußerst beliebt. Wie funktioniert das? Beim CFD-Handel können Anleger grundsätzlich an Indizes, Währungen, Rohstoffen oder Aktien mit Hebel partizipieren. Investoren können CFDs handeln, die von steigenden Kursen oder fallenden Notierungen des Basiswerts profitieren. Somit gibt es unterschiedliche Weisen, auf die man sich als Aktieninvestor den DAX zunutze machen kann.

Der größte Unterschied zu herkömmlichem Aktienhandel – also dem Kauf von einzelnen Aktien oder Fonds – ist der geringe Kapitaleinsatz. Mit genauso viel Geld kann somit ein höherer Gewinn erzielt werden.

Vorteile und Risiken – das sollten Anleger vor dem Investment wissen

Der CFD-Handel unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht vom Aktienhandel. Daher sollten Anfänger besonders gut aufpassen. Bevor man ins CFD-Trading mit dem DAX einsteigt, sollte man sich ein gewisses Basiswissen aneignen. Nur so kann man sich allen Risiken bewusst sein und ein Investment tätigen, das Vorteile bietet und Risiken umgeht.

Anleger müssen beim CFD-Handel eine geringere Investitionssumme als beim Aktienhandel aufbringen. Man hinterlegt lediglich eine Margin – eine Sicherheitsleistung. Der Marginsatz hängt immer vom gewählten Basiswert ab. Die Kosten für diese Form der Geldanlage sind somit wesentlich geringer, was einen großen Vorteil ausmachen kann. Experten sprechen davon, dass die Kosten meist nur bei 10 % von dem liegen, was Anleger beim Aktienmarkt für den gleichen Gewinn investieren müssen.

Entscheidend sind beim CFD-Handel auch die Hebel. Mit sogenannten Differenzkontrakten können Anleger ihren Einsatz um das Vielfache hebeln. Das macht das Investment so attraktiv. So hinterlegt ein CFD-Trader beim Handel von 10 DAX-Kontrakten beispielsweise eine Margin von einem Hundertstel. Wenn der DAX bei 10.000 Punkten steht, beträgt die Margin somit 1.000 Euro. Das bedeutet: Mit nur 1.000 Euro Investment bewegen CFD-Trader 100.000 Euro an der Börse. Wenn der DAX dann um 100 Punkte zulegt, reagiert der CFD-Kontrakt ganz genauso wie der Index. Investoren gewinnen 100 Euro. So schnell kann sich das investierte Geld auch verzehnfachen.

Nun geht es jedoch auch an die Schattenseiten: Denn wie bei jedem anderen Investment gibt es auch beim CFD-Trading gewisse Risiken. Anleger sollten beachten, dass die Gewinne nicht nur rasant ansteigen, sondern genauso schnell auch fallen können. CFDs reagieren nämlich sehr stark auf Kursveränderungen. Somit gilt: Wer mit CFDs handeln möchte, sollte sich schon etwas besser auf dem Aktienmarkt auskennen. Für unerfahrene Neulinge ist diese Art des Tradings eher ungeeignet. Es gilt, die Besonderheiten des Markts zu kennen und sich genau mit Veränderungen auseinanderzusetzen. Nur wer wirklich weiß, was er tut, sollte das CFD-Trading in Erwägung ziehen. Nur dann sind auch attraktive Rendite möglich.

Fazit

CFD-Trading in Bezug auf den Deutschen Aktienindex kann sich sehr lohnen. Es stellt eine beliebte Anlageform dar, mit der Investoren ihr Vermögen effektiv vermehren können. Allerdings gilt es ein paar Dinge zu beachten, damit man wirklich Erfolg damit haben kann. Wer auf die gängigen Risiken achtet, um sie zu vermeiden, kann von den Vorzügen des CFD-Handels in vollen Zügen profitieren.