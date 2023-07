Die skurrilsten Fussballwetten der Welt

Ratgeber - Wetten können ja schon seltsame Formen annehmen. Denke man allein an das allbekannte Spiel „Tat oder Wahrheit“. Wer hat da nicht schon die ein oder andere gewagte Tat getan. So kommen auch die verrücktesten Wetten zustande. Ob man nun darauf wettet, welcher Mops bei dem Hamburger Mopsrennen als erster über die Ziellinie hopst oder welche Kuh den größten Kuhfladen produziert. Ähnlich ungewöhnlich kann es auch bei den Sportwetten und besonders bei den Fußballwelten zugehen. Die skurrilsten Fußballwelten dieser Welt sind auf jeden Fall nichts für eine schwache Lachmuskulatur.

Top 5 der skurrilsten Fussballwetten

Egal, ob man seine Sportwetten online abgibt, oder noch persönlich vor Ort im Wettbüro - die Buchmacher haben so einiges an skurrilen Wetten im Angebot. Neben den normalen Sieg-oder-Niederlage-Wetten oder einfachen „Wann wird der nächste Trainer entlassen?“ gibt es nämlich Wetten, die die Grenzen des Möglichen und Vertretbaren weiter nach außen drängen. So zum Beispiel die Wette, ob Ballack seinem Teamkollegen die Schuhe putzt. Doch es geht noch besser:

Platz 5: Ein stolzer Opa

Ein Mann aus Wales war vom Talent seines jungen Enkels so überzeugt, dass er 50 Pfund darauf wettete, dass sein besagter Enkel einmal für die walisische Nationalmannschaft auflaufen würde. Knapp 25 Jahre später brachte dieser Enkel seinem Opa einen Gewinn von 125,000 Pfund ein, als er in der 87. Minute eines Spiels sein Debüt in der walisischen Nationalmannschaft bestritt. Der Name des Enkels: Harry Wilson.

Platz 4: Steuerfreier Weltmeister-Sieg

Mit einer Quote von 10,000:1 ließen sich die Buchmacher eine ganz besondere Wette einfallen. Es geht um die Weltmeisterschaft 2010 und die Wette darum, dass Deutschland sich den Titel sichert. Doch den Gewinn hätte nur fließen können, wenn der Herr Schäuble – damals noch amtierender Finanzminister – zur Feier des Tages für 24 Stunden die Steuern in Deutschland erlassen hätte.

Platz 3: Victores sumus

Die Weltmeisterschaft 2010 war voller Emotionen und geprägt von großen Erwartungen. Dies spiegelt sich auch in folgender Wette wieder: Es wurde gewettet, dass wenn Deutschland den Titel holt, dass Papst Benedikt – deutschstämmiger Papst – auf dem Balkon zum Petersplatz den Queen-Hit „We are the Champions“ zum Guten geben würde. So ungewöhnlich dieses Ereignis auch gewesen wäre, die Buchmacher schlugen mit einer Wettquote von 2000:1 gut zu Buche.

Platz 2: Mit Biss zum Gewinn

Ein junger Norweger holte sich mit seiner Wette zur Weltmeisterschaft 2014 einen riesigen Gewinn nach Hause. Er wettete richtig, dass der uruguayische Spieler Luiz Suárez in seinem Spiel gegen Italien den Gegenspieler Giorgio Chiellini beißen würde.

Platz 1: Geld weg, Haus weg, Frau?

Dass man seiner Lieblingsmannschaft mit Herz und Seele zur Seite steht, das ist das Eine. Doch ein Tottenham Hotspur Fan hat es doch wohl ein wenig zu weit getrieben. In einem Spiel stand es nach der ersten Halbzeit 3:0. In einer Live Wette setzte der besagte Fan dann seine Hypothek und sein ganzes Haus auf den Sieg seines Vereins. Mit dem Sieg seiner Wette wollte er seine Freundin beeindrucken. Doch Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. Tottenham Hotspur verlor die Partie 3:5 am Ende. Somit waren Geld und Haus weg. Ob die Beziehung dies überlebte, wurde leider nicht überliefert.