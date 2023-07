Karriereperspektiven mit einem Fernstudium in Wirtschaftspsychologie

Ratgeber - Eine aktuelle Befragung zeigt: Insbesondere junge Menschen quälen sich im Alltag vor allem mit Fragen bezüglich ihrer Zukunftsplanung. Zu den wichtigsten Entscheidungen in diesem Bereich gehört die Wahl eines Karrierepfades. Immer wichtiger bei der Berufswahl wird die Frage, welche Perspektiven eine angestrebte Karriere bietet, während andere Faktoren in den Hintergrund rücken. Doch auch Menschen, die sich für den dritten Bildungsweg entscheiden und eine Umschulung anstreben, fragen sich, mit welcher beruflichen Richtung sie sicher in die Zukunft blicken können.

Großer Beliebtheit erfreut sich dabei die Psychologie. Die hohen Bewerberzahlen an staatlichen Universitäten führen dazu, dass nur die besten angenommen werden. Ohne die 1 vor dem Komma bei der Abiturnote sind die Chancen auf einen Studienplatz gering. Eine Alternative bietet dabei die Möglichkeit eines Fernstudiums der Wirtschaftspsychologie. Diese ist als Teilgebiet der Psychologie insbesondere für diejenigen interessant, die eine Karriere in der Wirtschaft anstreben. Doch welche Karriereperspektiven und Zukunftschancen bietet ein solches Studium?

Um was geht es in der Wirtschaftspsychologie

Die Wirtschaftspsychologie ist ein Teilgebiet der Psychologie und beschäftigt sich im Spezifischen mit der Anwendung psychologischer Methoden und Theorien im wirtschaftlichen Kontext. Vornehmlich geht es hierbei um zwei übergeordnete Anwendungsgebiete. Zum einen zielt die Wirtschaftspsychologie darauf ab, das Verhalten von Konsumenten zu analysieren und vorauszusagen. Zum anderen geht es um die unternehmensinterne Verbesserung des Arbeitsklimas, indem Mitarbeitermotivation und Zufriedenheit verbessert werden sollen.

Wirtschaftspsychologen arbeiten im Bereich des Konsumentenverhaltens an praxisorientierten Lösungen für verschiedene Fragestellungen. Etwa geht es um die Frage, wie Menschen Kaufentscheidungen treffen und wie Produkte und Dienstleistungen effizienter vermarktet werden können. Hier spielen Aspekte der Werbepsychologie oder Marktforschung eine entscheidende Rolle. Bei der internen Anwendung der Wirtschaftspsychologie findet eine Analyse von Führungsstilen, Teamdynamik oder Konfliktmanagement statt. Es geht um die Konzeption und Anwendung verschiedener Strategien, die Teamarbeit stärken und interne Organisationsprozesse verbessern. Insgesamt vereint die Wirtschaftspsychologie Erkenntnisse zweier Disziplinen in sich: wirtschaftstheoretische Konzepte werden verknüpft mit einer anwendungsorientierten Psychologie.

Wirtschaftspsychologie digital studieren

Wer sich für ein Studium der Wirtschaftspsychologie interessiert, wird zunächst feststellen, dass die Fachrichtung an vielen staatlichen Präsenz-Universitäten nicht als eigenständiger Studiengang zu finden ist. Stattdessen macht die Wirtschaftspsychologie nur einen kleinen Teil des Bachelor-Studiums aus oder wird erst im anschließenden Master als Spezialisierung im Schwerpunkt möglich. Insbesondere im Bereich der digitalen Lehre besteht die Möglichkeit, ein Fernstudium Wirtschaftspsychologie auch im Bachelor zu absolvieren. Hier findet eine explizite Fokussierung auf relevante Aspekte der Wirtschaftspsychologie statt, etwa im Rahmen von Veranstaltungen im Bereich des Personalmanagements, der Arbeitspsychologie, Organisationspsychologie oder der Markt- und Konsumentenpsychologie.

Im Vergleich zu einem Präsenzstudium kann ein Fernstudium von Zuhause aus und vom eigenen Rechner absolviert werden. Freie Zeiteinteilung ermöglicht eine erhöhte Flexibilität, was das Angebot insbesondere für Arbeitnehmer interessant macht und das Studium auch berufsbegleitend ermöglicht. Zudem herrschen hier keine strengen Zulassungsvoraussetzungen, die den Studienbeginn auch ohne einen sehr guten Hochschulzugang erlauben. Dafür erweist sich das Fernstudium in der Regel als kostspieliger. Während der Semesterbeitrag an staatlichen Hochschulen nur halbjährlich fällig wird, verlangt ein Fernstudium eine ähnliche Summe im unteren dreistelligen Bereich monatlich.

Karrieremöglichkeiten und Zukunftsaussichten

Um die Karriereperspektiven mit einem Fernstudium der Wirtschaftspsychologie adäquat zu bewerten, ist zunächst eine differenzierte Sichtweise erforderlich. So fragen sich viele, ob ein Fernstudium an sich schon im Vergleich zu einem klassischen Studium von zukünftigen Arbeitgebern anders bewertet wird. Hier halten sich tatsächlich einige Vorurteile. Für Bewerber ist es wichtig, auf seriöse Anbieter zu achten, die akkreditierte Studiengänge anbieten, die mit gängigen Bachelor- oder Masterabschlüssen beendet werden. Akkreditiert bedeutet hier, dass die Studienangebote anerkannt, qualitativ hochwertig und standardisiert sind. Das macht einen Abschluss im Fernstudium auch mit klassischen Studienabschlüssen vergleichbar, was eine Benachteiligung ausschließt. Des Weiteren kommt es nicht selten vor, dass ein Fernstudium von potenziellen Arbeitgebern eher positiv bewertet wird. So zeugt dies von einem hohen Maß an Eigenorganisation, Disziplin und einem guten Zeitmanagement.

Die Wirtschaftspsychologe bietet, unabhängig davon, wie der Abschluss erlangt wurde, sehr gute Zukunftsaussichten. Insbesondere vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels werden Experten gesucht, die Mitarbeiter langfristig an ein Unternehmen binden, was zu den Hauptaufgaben eines Wirtschaftspsychologen gehört. Auch im Bereich der Konsumentenpsychologie verleiht die steigende Konkurrenz zwischen Unternehmen der Wirtschaftspsychologie eine übergeordnete Relevanz. Oftmals konkurrieren Wirtschaftspsychologen in Bewerbungsprozessen mit BWL-Absolventen. Die zusätzlichen Fähigkeiten aus der Psychologie erweisen sich hier unter Umständen als ausschlaggebendes Argument, das andere Bewerber nicht mitbringen. Mit einem Fernstudium der Wirtschaftspsychologie sind somit zukunftssichere und vielversprechende Karrieremöglichkeiten zu erwarten. dl