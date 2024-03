Lukas Lindler: Wer sind seine Zielgruppen eigentlich genau?

Ratgeber - Lukas Lindler zählt unangefochten zu den Shootingstars der deutschen Online-Marketer-Szene. Der 1992 in Augsburg geborene Lindler hat das geschafft, wovon andere immer noch träumen: raus aus der Festanstellung, rein in ein selbstbestimmtes Leben. Mit intelligenten Ansätzen hat Lindler es in wenigen Jahren geschafft, mehrere Unternehmen erfolgreich als feste Instanzen im Sektor des Online-Business zu verankern. Neben seinen Aktivitäten als Affiliate-Marketer widmet sich der 31-Jährige seit einigen Jahren vermehrt der Weitergabe seines Wissens. Mit Online-Kursen und weltweiten Auftritten als Speaker erfüllt sich Lindler einen Herzenswunsch – andere Menschen an seinem eigenen Erfolg teilhaben zu lassen. Mit maßgeschneiderten Lösungen und einem einmaligen „Copy&Paste“-Prinzip ermöglicht es Lindler seinem Publikum, ohne großen Aufwand Umsätze in vierstelliger Höhe zu generieren – als passives Einkommen neben dem Hauptberuf oder als Start in die digitale Selbstständigkeit.

Lukas Lindler hat es durch das sogenannte Affiliate-Marketing zum Multimillionär gebracht. Bei diesem Teilbereich des E-Commerce werden keine eigenen Produkte oder Dienstleistungen verkauft, sondern die Affiliates treten als Vermittler auf. Sie bewerben Produkte im Auftrag von Unternehmen in den sozialen Netzwerken oder über die eigene Website und werden für jeden Verkauf mit einer Provision belohnt. Affiliate-Marketing macht eine eigene Lagerhaltung von Produkten überflüssig, bedarf keiner nachgelagerten Vertriebsprozesse und kommt ohne Lieferketten aus. Was sich so einfach anhört, ist allerdings in der Realität ein hochkomplexes System, mit dem Einsteiger ohne Vorwissen schnell überfordert sind. Die Gefahr: Wer ohne System die falschen Produkte bewirbt oder seine Zeit in wenig rentable Nischen investiert, kann unglaublich schnell sehr viel Geld verlieren. Genau an dieser Problematik setzt Lukas Lindler mit seinem Geschäftsmodell an. Der Jungunternehmer kombiniert geschickt die Vermittlung seines eigenen Wissens mit vorbereiteten Lösungen, die von seinen Kunden „recycelt“ werden können. Mit nur wenigen Klicks lassen sich seine Strategien 1:1 kopieren und für die Vermarktung eigener Ideen verwendet werden. Affiliate-Marketing für alle: Lukas Lindler macht es möglich!

An welche Zielgruppen richtet sich das Angebot von Lukas Lindler?

Auf seiner Website (https://lukaslindler.com/) nennt Lukas Lindler vier Zielgruppen, denen er mit seinen Systemen zum Erfolg verhelfen kann: Angestellte, Freiheitsliebende, Sinnstifter und die Gruppe der Selbstständigen und Unternehmer. Unter der Zielgruppe der Angestellten versteht der Multi-Unternehmer Lindler all die Menschen, die dem Hamsterrad einer Festanstellung entfliehen möchten oder die sich neben ihrem Hauptberuf ein lukratives zweites Standbein im Internet aufbauen wollen. “Ich war ursprünglich auch als Angestellter eines Fitnessstudios beschäftigt“, erinnert sich Lindler an seine erste Zeit im Berufsleben. “Allerdings habe ich sehr schnell feststellen müssen, dass mir der Job zu wenig von allem bietet. Zu wenig Zeit für mich, zu wenig Geld, zu wenig Freiheit.

Die zweite große Zielgruppe wird von Lindler als sogenannte „Freiheitsliebende“ bezeichnet. Der Unternehmer versteht unter dem Begriff die Gruppe von Menschen, denen es auf eine freie Einteilung ihrer Arbeitszeiten ankommt, für die ortsunabhängiges Arbeiten wichtig ist – und deren Ziel ein höheres Einkommen als das des Durchschnitts ist. “Ich zähle mich selbst zu den Freiheitsliebenden“, so Lindler. “Ich wusste schon sehr früh, dass ich nicht dafür geschaffen bin, den Rest meines Lebens in einem klassischen 9-to-5-Job unglücklich zu bleiben.“

Die dritte große Zielgruppe, an die sich Lukas Lindler mit seinen Angeboten richtet, sind die „Sinnstifter“ – Menschen, denen es wichtig ist, dass sie mit ihrer Arbeit andere Menschen bereichern und auch abseits vom Geld einen tieferen Sinn in ihrer Tätigkeit sehen. “Für mich war die Vorstellung immer erschreckend, mein Leben mit einer Tätigkeit verbringen zu müssen, die außer dem Verdienen von Geld keinerlei Mehrwert hat – weder für mich noch für die Gesellschaft“, teilt Lindler seine Erfahrung. “Mit meinen Online-Kursen und den Auftritten vor Publikum habe ich für mich eine perfekte Möglichkeit gefunden, anderen Menschen zu einem glücklicheren, selbstbestimmteren Leben zu verhelfen. Das wiederum macht mich glücklich.“

Auch wer bereits erfolgreich in der Selbstständigkeit unterwegs ist und sich nebenher einen weiteren Einkommensstrom aufbauen will, zählt zu den Zielgruppen Lindlers. Selbstständige und Unternehmer sind die vierte große Zielgruppe – und profitieren besonders durch ihre bereits vorhandene Erfahrung. “Tatsächlich ermöglichen es meine kostenfreien Trainings vor allem Selbstständigen und Unternehmern, schnell und einfach und ohne großen Aufwand ein zusätzliches passives Einkommen zu generieren. Dies kann wertvoll sein, wenn bei der eigentlichen Haupttätigkeit mal Auftragslücken auftreten“, gibt Lindler zu bedenken.

Wie passt Lindler seine Angebote an die Bedürfnisse der unterschiedlichen Zielgruppen an?

Die genannten Zielgruppen haben jeweils ganz unterschiedliche Vorstellungen von der digitalen Arbeit, kommen mit mehr oder weniger Erfahrung zu den Seminaren von Lukas Lindler – und müssen dennoch alle mit den Angeboten des Selfmade-Millionärs abgeholt werden. Keine leichte Aufgabe, auch nicht für den erfahrenen Multi-Unternehmer. “Meine Geschäftsmodelle basieren darauf, dass ich einerseits in der Rolle eines Mentors agiere und mein erworbenes Wissen leicht verständlich und mit Beispielen aus der Praxis untermauert weitergebe. Andererseits halte ich die Einstiegshürden gering, in dem ich ein System entwickelt habe, dass sich 1:1 kopieren und direkt anwenden lässt.“

Dieses System ist wirklich effizient. Während herkömmliche Affiliate-Programme tiefere Kenntnisse im Umgang mit Websites, der Erstellung von suchmaschinenoptimierten Inhalten oder Vertriebswissen erfordern, reichen bei Lukas Lindler ein internetfähiges Endgerät und einige Stunden Zeit. “Ich habe mir gedacht: Warum sollen meine Kunden ihre Ressourcen damit verschwenden, sich in mühevoller Arbeit eigene Systeme aufzubauen, wenn diese Arbeit doch schon längst von mir und meinem Experten-Team erledigt wurde?“

Der Schlüssel zum Erfolg: High-Ticket-Affiliate mit digitalen Dienstleistungen

Lukas Lindler hat sich auf das sogenannte High-Ticket-Affiliate-Marketing spezialisiert. Hier geht es um Partnerprogramme, die besonders hohe Provisionen für Verkäufe bezahlen – insbesondere für digitale Dienstleistungen. Diese Sonderform des Affiliate-Marketings bekommt aktuell Aufwind durch die neuen Möglichkeiten, die die Künstliche Intelligenz bietet. Lindler hat bereits auf KI und maschinelles Lernen reagiert und einen neuen Online-Kurs ins Leben gerufen, der in Kürze verfügbar sein wird. “KI ist ein wirklich mächtiges Werkzeug für die Erstellung eigener Online-Kurse“, weiß der Marketing-Experte. “Noch nie ließen sich hochwertige Schulungsinhalte so schnell und einfach erstellen wie durch die modernen Tools, die seit einigen Monaten verfügbar sind.“

Mit einem eigenen Online-Kurs lässt sich das einst erworbene Fachwissen gerade bei Nischen- oder Expertenthemen sehr effizient in ein passives Einkommen verwandeln. Denn ist ein Online-Kurs erst einmal erstellt, läuft dieser nahezu von ganz alleine. “Die Kunst bei der Erstellung von Online-Kursen ist es, die persönliche Leidenschaft für ein ganz bestimmtes Thema in leicht verständliche Inhalte umzusetzen“, ergänzt Lindler. Die benötigten Inhalte müssen dank KI nicht mehr in monatelanger Arbeit händisch erstellt werden – diesen Teil des Jobs übernehmen Tools. Das Hintergrundwissen rund um den Einsatz der KI, benötigte Strategien zur Vermarktung der Online-Kurse und natürlich auch wieder 1:1 kopierbare Strategien können Interessierte in naher Zukunft bei Lukas Lindler erwerben. Leider steht aktuell noch kein konkretes Startdatum für den neuen Online-Kurs fest, dennoch ist das Interesse bereits immens. "Ich kann nur empfehlen, regelmäßig auf meiner Website vorbeizuschauen, hier wird der Start des neuen Online-Kurses natürlich zuallererst bekannt gegeben!“

Der Erfolg seiner Angebote gibt dem jungen Augsburger recht. Auf seiner Website lässt Lindler seine Kunden sprechen. Was dort zu hören ist, ist wahrlich beeindruckend. 43.000 Euro – in vielen Berufen mehr als ein gesamtes Jahresgehalt – konnte einer der Teilnehmer in nur 12 Wochen erwirtschaften. Eine Teilnehmerin namens Alexandra berichtet gar von 8.000 Euro passivem Einkommen in nur 30 Tagen!

Wer sich selbst ein Bild von Lukas Lindler und seinen Angeboten machen möchte oder direkt mit dem neuen Leben als Affiliate-Profi durchstarten will, dem sei ein Besuch der Website unter https://lukaslindler.com/ ans Herz gelegt.