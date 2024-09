MAGALL.ART: Digitale Kunst in Hamburgs Krypto-Szene

Ratgeber - Das Hamburger Kunstprojekt MAGALL.ART steht für eine neue Ära im Kunsthandel, in der digitale Technologien und Kryptowährungen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Gegründet im Jahr 2021 von Sergio Roberto Schmolt, nutzt die Galerie gezielt die Blockchain-Technologie, um Künstlern und Sammlern eine Plattform zu bieten, die herkömmliche Strukturen des Kunstmarktes herausfordert. Durch den Einsatz von Non-Fungible Tokens (NFTs) können digitale Kunstwerke einzigartig und handelbar gemacht werden, wobei die Eigentumsrechte direkt auf der Blockchain gespeichert werden.

NFTs und Kryptowährungen im Kunsthandel

MAGALL.ART ist nicht nur eine Galerie, sondern ein Knotenpunkt für die wachsende Krypto-Kunst-Szene. NFTs bieten den Vorteil, dass digitale Kunstwerke nicht mehr beliebig vervielfältigt werden können, sondern eine fest definierte Eigentümerschaft erhalten. Für die Künstler bedeutet dies einen völlig neuen Vertriebsweg, der international und unabhängig von klassischen Galerien oder Auktionshäusern funktioniert. Die Galerie präsentiert Werke bekannter Krypto-Künstler und agiert dabei sowohl als virtuelle als auch als physische Ausstellung. Ein bemerkenswertes Beispiel ist die "100X Crypto Art Exhibition", die im Rahmen der Blockchance23-Konferenz in Hamburg stattfand.

Der Einsatz von Kryptowährungen bietet im Kunsthandel deutliche Vorteile. MAGALL.ART erlaubt es, Kunstwerke direkt mit Bitcoin, Ethereum und anderen digitalen Währungen zu erwerben. Dies ermöglicht es Sammlern, global und in Echtzeit Transaktionen durchzuführen, ohne auf Banken oder traditionelle Finanzsysteme angewiesen zu sein. Auch die Kostenersparnis durch den Wegfall von Transaktionsgebühren macht Kryptowährungen attraktiv.

Die Integration von Kryptowährungen im Kunsthandel ist jedoch noch nicht weit verbreitet. Aktuellen Schätzungen zufolge liegt der Anteil von Krypto-Zahlungen bei weniger als 10 %. Traditionelle Zahlungsmethoden dominieren weiterhin den Markt, was vor allem an regulatorischen Hürden und Unsicherheit liegt. Im Vergleich zum Kunstmarkt ist beispielsweise die Glücksspielbranche bereits deutlich weiter in der Nutzung von Kryptowährungen. Etwa 25-30 % der Spieler in Online-Casinos verwenden digitale Währungen für ihre Echtgeldeinsätze im Casino​.

Diese schnelle Adoption liegt vor allem an den direkten finanziellen Vorteilen, die Kryptowährungen bieten: Anonymität, schnelle Transaktionen und geringe Gebühren. In diesem Bereich haben sich Kryptowährungen als gängige Alternative zu traditionellen Zahlungsmethoden etabliert.

Ein weiteres Beispiel ist der Fintech-Sektor, der Blockchain-basierte Finanzprodukte entwickelt, die Kryptowährungen als festen Bestandteil ihrer Geschäftsmodelle integrieren. Hierzu gehören dezentrale Finanzdienstleistungen (DeFi), die es Nutzern ermöglichen, ohne Banken Kredite aufzunehmen oder Zinsen zu verdienen.

Dennoch sehen Experten in der Krypto-Kunst ein wachsendes Segment, das langfristig an Bedeutung gewinnen wird. Im Herbst 2024 setzt MAGALL.ART daher weiterhin auf die Verschmelzung von Kunst und Blockchain-Technologie und zeigt neue hybride Ausstellungen. Zudem sind zusätzliche Veranstaltungen in Hamburg und virtuelle Ausstellungen geplant, um die Verbindung von Kunst und Kryptowährungen zu vertiefen​

Zukunft Krypto-Kunst

Im Jahr 2024 hat der NFT-Markt weiterhin ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet. So stieg das weltweite NFT-Handelsvolumen in diesem Jahr um etwa 81%, wobei Solana erstmals Ethereum überholte und sein Handelsvolumen um 328% steigerte​. Auch der Kunstmarkt profitiert von dieser Entwicklung: Der NFT-Kunstmarkt wurde 2023 auf 2,5 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2024 weiter wachsen. Kunst-NFTs, die als "digitale Zwillinge" physischer Werke fungieren, gewinnen an Popularität, was das Potenzial von NFTs im Kunsthandel weiter stärkt​.

Experten gehen davon aus, dass der NFT-Kunstmarkt weiterhin wächst und auch in Branchen wie Immobilien und Luxusgüter Fuß fassen könnte, was die zukünftige Rolle von NFTs als Vermögenswerte weiter festigen wird​. Nordamerika bleibt 2024 der führende Markt für NFTs und machte laut einer Studie von Virtue Market Research 43% des weltweiten Marktanteils aus, wobei die USA und Kanada besonders stark vertreten sind​.Der asiatische Markt, insbesondere in Ländern wie China, Japan und Südkorea, zeigt das schnellste Wachstum mit einem Anteil von 19%.

MAGALL.ART positioniert sich als Paradebeispiel in der Verbindung von Kunst und Krypto-Technologie in Deutschland. Die Verschmelzung von virtuellen und realen Kunsterlebnissen kann eindrucksvoll weiter vorangetrieben werden, wie es bereits bei der „100X Crypto Art Exhibition“ erfolgreich demonstriert wurde. Während die Akzeptanz von Kryptowährungen im Kunsthandel noch vergleichsweise gering ist, zeigen solche Projekte, dass der Trend zu digitalen Zahlungsmethoden auch in konservativen Märkten wie der Kunstwelt Fuß fasst.