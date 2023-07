Online-Casinos und Verifizierungsmethoden: Was sollte man wissen und bei der Auswahl eines seriösen Casinos beachten

Ratgeber - Registriert man sich in einem Online Casino, so handelt es sich in der Regel um einen selbsterklärenden Prozess. Die Anbieter der Online Casinos haben in den letzten Jahren penibel darauf geachtet, hier keine Hürden und Hindernisse einzubauen, um die Abbruchquote so gering wie nur möglich zu halten.

Im Zuge der Registrierung stößt man auf den Verifizierungsprozess. Dieser Teil kann in einigen Online Casinos übersprungen werden, aber erst nachdem die eigene Identität bestätigt wurde, kann der Spieler eine Auszahlung des Gewinns beantragen. Da es verschiedene Verifizierungsverfahren gibt, sollte sich der Spieler im Vorfeld mit den diversen Vor- und Nachteilen auseinandersetzen.

Wieso muss überhaupt die eigene Identität im Zuge der Registrierung bestätigt werden?

Es gibt verschiedene Arten, um seine Identität zu bestätigen. Wer also das für sich beste Online Casino gefunden hat und die Registrierung gestartet wurde, sollte sich bereits überlegen, welche Verifizierungsmethode gewählt werden soll. Denn in der Regel bieten die Online Casinos mehr als nur eine Variante an, um seine Identität bestätigen zu können. Erst nachdem der Verifizierungsprozess abgeschlossen ist, kann eine Gewinnauszahlung beantragt werden.

Der Verifizierungsprozess hat mehrere Gründe: Der Anbieter des Online Casinos stellt so sicher, dass der Spieler auch das Alter hat, um am Glücksspiel teilnehmen zu dürfen. Des Weiteren verhindert die Verifizierung ein mehrmaliges Anmelden - vor allem dann, wenn es einen Neukundenbonus gibt, mag das sehr verlockend sein. Durch die Bestätigung der eigenen Identität kann der Neukundenbonus aber nur einmal in Anspruch genommen werden.

Des Weiteren kann sich der Anbieter des Online Casinos auch sicher sein, dass der neue Spieler kein Roboter ist.

Das Verifizierungsverfahren Nummer 1: VideoIdent

Häufig wird das VideoIdent-Verfahren zur Verfügung gestellt. In diesem Fall benötigt der Spieler ein Smartphone mit Kamera oder einen Computer mit einer Webcam. Des Weiteren muss eine stabile Internetverbindung bestehen - Tipp: WLAN nutzen - und der Spieler braucht einen gültigen Lichtbildausweis (Führerschein, Reisepass oder Personalausweis).

Das VideoIdent-Verfahren findet ausschließlich per Videochat statt. Die für den Verifizierungsprozess zuständige Person gibt sodann Anweisungen, denen der Kunde folgen muss. So muss der Kunde etwa sein Geburtsdatum sagen, nach rechts und links sehen und den Ausweis in die Kamera halten. Das VideoIdent-Verfahren dauert nur ein paar Minuten - nachdem der Prozess abgeschlossen wurde, kann der Spieler bereits auf alle Funktionen zugreifen.

Das Verifizierungsverfahren aus vergangenen Tagen: PostIdent

Das Gegenstück zur VideoIdent-Verifizierung ist das PostIdent-Verfahren. Auch wenn es heute kaum noch angeboten wird, so war es vor ein paar Jahren noch das Verifizierungsverfahren Nummer 1. Das Online Casino übermittelt ein Anmeldeformular, das in der nächstgelegenen Postfiliale ausgefüllt und abgegeben wird. Der Postmitarbeiter überprüft anhand des gültigen Lichtbildausweises die Identität und übermittelt die Unterlagen an den Betreiber des Online Casinos.

Aufgrund der Tatsache, dass hier verschiedene Postwege berücksichtigt werden müssen, handelt es sich um den Verifizierungsprozess, der die meiste Zeit in Anspruch nimmt.

Online Verifizierung: Hier benötigt man eine Versorgerrechnung

In vielen Online Casinos ist auch die sogenannte Online Verifizierung möglich. Dafür benötigt man nur einen gültigen Lichtbildausweis und eine gültige Versorgungsrechnung. Diese Art der Verifizierung ist auch dann interessant, wenn man keine Handynummer angeben möchte - mehr Informationen unter: https://www.wette.de/online-casino/ohne-handynummer/.

Einfach einen gültigen Lichtbildausweis und die Strom- oder Telefonrechnung einscannen und übermitteln, der Spieler wird sodann nach der Überprüfung der Daten für alle Funktionen freigeschalten.

Das SofortIdent-Verfahren über Klarna

Eine weitere Methode, die immer häufiger angeboten wird, ist das SofortIdent-Verfahren. Hier handelt es sich um einen Dienst aus dem Hause Klarna. Aufgrund der selbsterklärenden Echtzeitüberprüfung ist es sodann möglich, dass der Verifizierungsvorgang innerhalb von wenigen Sekunden erledigt werden kann. Aufgrund der Tatsache, dass diese Art der Verifizierung nur von wenigen Online Casinos angeboten wird, sollte im Vorfeld überprüft werden, ob diese Methode überhaupt zur Verfügung steht.

Das sogenannte 1 Cent-Überweisungsverfahren

Auch die Verifizierung mit der Mikroauszahlung ist möglich. In diesem Fall handelt es sich um das sogenannte 1 Cent-Überweisungsverfahren. Im Zuge dieses Prozesses wird 1 Cent auf das hinterlegte Referenzkonto transferiert. Der Verifizierungsprozess ist innerhalb weniger Augenblicke abgeschlossen und ebenfalls unkompliziert. dl