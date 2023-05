Sehschwäche ist Ursache für jeden achten Verkehrsunfall

Ratgeber - Im Jahr 2022 gab es laut dem Statistischen Bundesamt landesweit etwa 2,4 Millionen erfasste Verkehrsunfälle. Die gute Nachricht: Seit Jahren ist die Zahl jener Menschen, die dabei ihr Leben lassen mussten, rückläufig. Dennoch waren es auch 2022 insgesamt wieder 2.776 Personen, die solche einen Unfall nicht überlebten. Das Erschreckende: In rund 300.000 Fällen war Sehschwäche die Ursache. Anders ausgedrückt: Jeder achte Unfall ließe sich vermeiden, würden die Betroffenen etwas dagegen unternehmen und beispielsweise regelmäßig einen Sehtest beim Augenoptiker durchführen.



Auch in Harburg starben im Jahr 2022 wieder 12 Menschen bei Verkehrsunfällen

Immer wieder kommt es auch im Bereich Harburg Stadt und Land zu schweren Verkehrsunfällen, wie etwa jenen in der Eyendorfer Straße in Salzhausen im April dieses Jahres, bei dem ein 29jähriger sein Leben lassen musste, weil er in der Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte.

Bei zwölf der 2.776 Menschen, die 2022 im Straßenverkehr ihr Leben lassen mussten, war Harburg der Unfallort. Das sind laut Polizeioberrat Sebastian Pölking und Polizeihauptkommissar Frank Waldhaus von der Polizeiinspektion Harburg genau so viele Opfer wie im Jahr 2021.

Insgesamt kam es im Landkreis Harburg 2022 zu 6.282 Verkehrsunfällen. Drei der Unfälle, bei denen Personen ums Leben kamen, ereigneten sich im Ortsgebiet, sechs davon außerhalb. Der häufigste Grund für die Unfälle in Harburg war mangelnder Abstand. Laut Frank Waldhaus, Sachbearbeiter Verkehr bei der Polizeiinspektion Harburg, verbergen sich dahinter oftmals andere Gründe wie beispielsweise Ablenkung durch einen kurzen Blick auf das Navi oder das Smartphone.

Auch die Sehschwäche kann jedoch ein Grund dafür sein, warum jemand den erforderlichen Abstand nicht einhält, weil Distanzen dadurch nicht mehr richtig eingeschätzt werden können. Wer selbst merkt, dass er Schwierigkeiten bei der Sicht im Straßenverkehr hat, sollte deshalb unbedingt die Brillen Angebote im Internet checken und einen Termin für einen Sehtest vereinbaren.



Sehvermögen sollte regelmäßig überprüft werden

Für den Erhalt des Führerscheins benötigen Bewerberinnen und Bewerber einen Nachweis über einen Sehtest. Dieser muss von einer amtlich anerkannten Sehteststelle durchgeführt werden. Dazu zählen unter anderem Optiker und Augenärzte.

Für die meisten Teilnehmer im Straßenverkehr ist das Thema Augenkontrolle erledigt, sobald sie diesen Test bestanden haben. Bis zum Alter von etwa 40 Jahren ist das auch legitim, weil die Sehschärfe bis dahin in der Regel nur geringfügig nachlässt. Da das Sehvermögen jedoch ab diesem Zeitpunkt mit zunehmendem Alter zum Teil rasant abnimmt, empfiehlt der ADAC eine regelmäßige Überprüfung der Sehfähigkeit.

Das Tückische an den Augenerkrankungen ist laut Professor Bernhard Lachenmayr, Facharzt für Augenheilkunde und Mitglied im ADAC Ärztekollegium, dass viele Erkrankungen des Auges nicht schlagartig auftreten, sondern sich stattdessen schleichend entwickeln und von den Betroffenen deshalb nicht wahrgenommen werden. Ein entsprechender Sehtest sollte ab etwa 40 Jahren deshalb zumindest alle zwei Jahre durchgeführt werden.



Sehtests werden oftmals kostenlos angeboten

Bei zahlreichen Optikern gibt es die Möglichkeit, sich für einen kostenlosen Sehtest im Internet anzumelden. Der Test dauert in den meisten Fällen lediglich rund 20 bis 30 Minuten. Im Rahmen dessen überprüft ein Optiker die Sehstärke und berät im Bedarfsfall darüber, welche Brillen die individuellen Sehdefizite am besten ausgleichen können.

Der Sehtest erfolgt zumeist mit Hilfe von Sehprobentafeln mit Zahlen, Buchstaben oder Bildern, bei denen der Patient angibt, wie er etwas erkennt. Darüber hinaus kommt es oftmals auch noch zu einer sogenannten „objektiven Messung“ am Autorefraktometer. Das Gerät zeigt ein Bild zunächst verschwommen und dann ganz scharf. Während es angesehen wird, misst das Autorefraktometer über Infrarotstrahlen vollautomatisch innerhalb von nur wenigen Sekunden den objektiven Brechwert der Augen. dl