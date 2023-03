Wie kann man in den Optionshandel einsteigen?

Ratgeber - Optionen sind ein interessantes und komplexes Instrument, das mehrere Anwendungsmöglichkeiten hat. Sie können eine Quelle zusätzlicher Gewinne durch eine automatische Hebelwirkung sein. Optionen können auch eine Absicherung für Positionen im Anlageportfolio darstellen.

Was muss man zuerst wissen?

Da es sich bei einer Option um ein derivatives Instrument handelt, wirken sich mehrere Faktoren auf die Bildung eines angemessenen Vertragspreises aus, darunter der Preis des Basiswerts und andere Funktionen wie Zeit und Volatilität.

Bevor Sie die vielfältigen Möglichkeiten vom Optionen-Kaufen nutzen, ist es sehr wichtig, sich theoretisch vorzubereiten. Hier können Sie mehr lesen, um Fehler beim Optionshandel zu vermeiden.

Bullish oder bearish?

Beim Handel mit Optionen wetten Sie auf die Kursentwicklung eines Basiswerts. Die Wahl einer Option hängt also davon ab, ob Sie einen steigenden oder fallenden Kurs erwarten. Es gibt zwei Arten von Optionen:

Call-Optionen (Kaufoptionen)

Put-Optionen (Verkaufsoptionen).

Eine Call-Option gibt Ihnen das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine bestimmte Aktie zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Eine Verkaufsoption gibt Ihnen das Recht, die Aktien zu verkaufen.

Wenn Sie einen Anstieg des Aktienkurses erwarten, sollten Sie eine Call-Option wählen. Bei fallenden Kursen ist eine Put-Option die bessere Wahl.

Volatilität

Neueinsteiger sollten wissen, dass sich der Preis von Optionen drastisch ändern kann, auch wenn der Basiswert selbst noch nicht in Bewegung geraten ist. Dies kann z. B. auf eine Änderung der Volatilitätsschätzungen vor der Veröffentlichung von Berichten zurückzuführen sein.

Optionen auf weniger volatile Wertpapiere, die sich innerhalb eines Tages um durchschnittlich 1 % bewegen, sind günstiger als Aktienoptionen, die um 5–6 % schwanken. Dies liegt daran, dass Optionen auf volatile Aktien das Potenzial haben, hohe Gewinne zu erzielen, und Optionsverkäufer für dieses Recht eine höhere Prämie verlangen. Dies wird hier näher erläutert.

Definieren Sie Ihr Ziel

Es gibt viele Fragen, die Sie sich stellen müssen, bevor Sie mit dem Handel beginnen: Wo kann man Optionen handeln? Welchen Geldbetrag können Sie investieren? Warum interessieren Sie sich überhaupt für den Optionshandel? Es ist wichtig, Ihr Ziel im Optionshandel zu definieren. Er kann für jeden der folgenden Zwecke genutzt werden.

Spekulation

Alle Transaktionen beruhen auf den Erwartungen der Anleger. Märkte funktionieren nur, wenn jemand verkaufen und jemand auf der anderen Seite kaufen will. Die Spekulation ist mit einem erheblichen Verlustrisiko verbunden. Der Hauptgrund für die Spekulation ist das Potenzial für große Gewinne.

Absicherung

Hedging ist eine fortgeschrittene Strategie, die darauf abzielt, das Risiko von Finanzanlagen zu begrenzen. Zu den üblichen Sicherungstechniken gehört die Verrechnung von Positionen mit Derivaten, die zu bestehenden Positionen passen.

Andere Arten der Absicherung können durch andere Mittel, wie beispielsweise Diversifizierung, erreicht werden. Ein Beispiel wäre die Investition in zyklische und antizyklische Aktien.

Arbitrage

Arbitrage ist der gleichzeitige Kauf und Verkauf von Vermögenswerten auf verschiedenen Märkten, um Preisunterschiede auszunutzen. Diese Chancen ergeben sich aus Marktineffizienzen.

Sie ist eine gängige Praxis beim Devisenhandel und bei Aktienoptionen, die an mehreren Börsen notiert sind, handeln, und sie ist in der Regel kurzfristig. Es ist jedoch gar nicht so selten, dass sich eine solche Gelegenheit bietet. dl