Am 15. April findet der Tag der offenen Tür des HTB im Sportpark Jahnhöhe statt

Promotion - Am 15. April 2023 (11 bis 15 Uhr) findet der diesjährige Tag der offenen Tür des HTB im Sportpark Jahnhöhe statt. An diesem Tag können Besucher einen Blick hinter die Kulissen werfen und die Räume des Vereinshauses besichtigen, während die Abteilungen ihr Können zeigen und zum Mitmachen einladen.

Auf den Tennisplätzen findet ein Trainingscamp von erwachsenen und jugendlichen Mitgliedern statt, während die Besucher auf dem Nebenplatz bei einem Probetraining selbst die Schläger schwingen können. Im DOJO, im Obergeschoß des Vereinshauses zeigen die Karate- und Judoabteilungen des HTB Schlag-, Tritt- und Wurfübungen.

In den Spiegelsälen im Erdgeschoß finden Vorführungen der Tanzabteilung statt und die Besucher können beim Fechten unter fachkundiger Anleitung die Klingen kreuzen. Für die jüngeren Kinder wird in den neuen Gymnastikräumen eine Turnlandschaft aufgebaut und im Erdgeschoss gibt es einen kleinen Spielepakour.

Die Ballsportarten sind auf den Außenplätzen aktiv. Die Hamburg Ravens spielen ab 12:00 Uhr auf Platz 1. Unsere Handballer zeigen auf Platz 2 Wurftechniken und messen die Geschwindigkeit. Dort findet ihr auch die Cricket-Abteilung mit einem Mitmachspiel und die Flag-Jugend vom Football freuen sich auch über neugierige Mitspieler.

Am HTB-Infostand beantworten wir Fragen zum Verein und zu unserer KiTa-HaakeFüchse. Je nach Wetterlage findet Ihr den Sportklamotten-Flohmarkt draußen oder drinnen im Erdgeschoß.



Wir haben zum Tag der offenen Tür spannende KooperationspartnerInnen zu Gast auf der Jahnhöhe. Die Harburger Schützengilde bringt eine Lichtpunktschießanlage mit und Anna-Maria nimmt die Eltern und Interessierte Erwachsene mit in Ihren Surprise-Workshop. Dort gibt sie Euch Einblicke in ihren ganzheitlichen Ansatz beim Personal-Training.



Trendsportarten Workshops



Futsal (14-15 Uhr im Gym Rot)

Futsal ist nicht nur Hallenfußball, Futsal hat seinen Ursprung in Südamerika und hat sich schnell zu einer eigenen Sportart endwickelt. Viele bekannte Fußballstars haben als Kinder mit Futsalspielen begonnen und führen ihre guten spielerischen Leistungen auf Futsal zurück. Denn durch das kleinere Spielfeld, nur 5 Feldspielern und dem schnellen und dynamischen Spiel entwickeln sich viele Fähigkeiten und Fertigkeiten, die einen Vorteil beim Fußball geben können. In vielen anderen Ländern (auch in Europa) gehört Futsal bereits zu den Hauptsportarten die von Jugendlichen und Erwachsenen gespielt werden. In Deutschland und Hamburg fängt der Trendsport gerade erst an sich zu verbreiten. Kommt vorbei und macht mit!



Pakour (13-14 Uhr im Gym Rot)

Pakour ist eine Sportart, bei der Hindernisse im urbanen Raum und der unmittelbaren Umgebung überwunden werden. Pakour wird auch als die „Kunst der effizienten Fortbewegung" bezeichnet. Das Ziel ist es unter Berücksichtigung der eigenen Fähigkeiten möglichst effizient von einem Punkt zum anderen zu gelangen und dabei Hindernisse wir Mauern, Geländer und was sonst draußen vorgefunden wird, zu überwinden. Für die verschiedenen Pakourtechniken muss Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Balance trainiert werden. In diesem Workshop treffen wir uns erst einmal in der Halle um gemeinsam die Grundlagen zu üben und die eigenen Körperlichen Fähigkeiten auszutesten.

Wenn ihr neugierig geworden seid und euch mal im Pakour ausprobieren wollt, kommt vorbei und macht mit!

testen.

Wenn ihr neugierig geworden seid und euch mal im Pakour ausprobieren wollt, kommt vorbei und macht mit!