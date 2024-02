Drei Tage Hallenreitturnier beim Reit- und Fahrsport Sieversen

Sieversen - Drei Tage lang, vom 9. bis zum 11. Februar, findet das traditionelle Hallen-Reitturnier des Reit- und Fahrsport Sieversen in der Halle an der Straße Schwarzer Weg statt.

Bisang sind etwa 230 Nennungen in Sieversen eingegangen. Genannt werden konnten Prüfungen von Springen bis zur Dressur - und das ab der Klasse E bis zur Klasse M*. Und auch Prüfungen für die Nachwuchsreiter und Nachwuchspferde sind möglich. Vom gastgebenden Verein sind in den Dressurprüfungen unter anderem Charlotte Malten, Kiana Kahlke, Gioia Schulz, Christian Witt und Paula Strohbehn an den Start.

Im Springen versuchen unter anderem Celina Staben, Sarah Jäckel, Kaya Schwarz, Lena Schiller und Amelie Reisenleiter. sich die goldene Schleife zu holen. Auch Gäste-Vereine werden stark vertreten sein. So sind Davina Röhrs, Jens Potrebney, Emilia Müller und Ineke Burmester dabei.

Am Freitag beginnt das Turnier um 10:30 Uhr. Am Sonnabend findet es bereits ab 8 Uhr und am Sonntag ab 9 Uhr statt. An allen Tagen geht es bis in den frühen Abend. Der Eintritt ist frei. wg