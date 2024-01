An vier Tagen sind die S 3 und S 5 in Richtung Hamburg zeitweise unterbrochen

Harburg - In den Nächten von Montag auf Dienstag, den 29. auf den 30. Januar und in der Nacht von Mittwochauf Donnerstag, den 31. Januarauf den 1. Februar, kommt es jeweils in der Zeit von 21.15 bis 1.45 Uhr wegen Gleisbauarbeiten zum S-Bahn-Ausfall und Ersatzverkehr zwischen dem Hamburger Hauptbahnof und Wilhelmsburg oder Neugraben.

Die S-Bahnen der Linie S 3 fallen zwischen Wilhelmsburg und Neugraben aus und werden durch Busse ersetzt.

Die S-Bahnen der Linie S 5 fallen zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und Neugraben aus. In beiden Fällen wird ein Ersatzverkehr mit Bussen angeboten. .Da die Busse langsamer sind, als die S-Bahnen, können sich die Fahrtzeiten um bis zu 20 Minuten verlängern. wg