Dringende Gleisarbeiten: metronom fährt fünf Tage eingeschränkt

Landkreis - Die Bahn führt vom 24. April bis zum 28. April kurzfristige Brückenbau- und Gleisbauarbeiten durch, die zu Fahrplanänderungen für metronom-Züge der Linie RE4/RB41 zwischenHarburg und Buchholz sowie zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Harburg führen. Auch auf den Linien RE3/RE31 zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Hamburg-Harburg sowie zwischen Uelzen und Lüneburg kommt es zu Teilausfällen. In den Nachtstunden entfallen zudem bei einigen Verbindungen die Stopps in Radbruch, Bardowick und Ashausen.

Züge der Linie RE4 werden tagsüber ohne Halt in Buchholz über Jesteburg umgeleitet, wobei eine Verspätung von bis zu 5 Minuten einzuplanen ist. Zudem entfallen sämtliche Verstärkerzüge auf dem gesamten Streckennetz der Linien RE4/RB41 zwischen dem 24. April und dem 28. April 2023 in beide Richtungen.

Fahrgäste sollten wegen der Haltausfälle der RE4 in Buchholz die Züge der Linie RB41 zwischen Bremen und Buchholz sowie zwischen Buchholz und Hamburg zu nutzen.

Die Züge der Linie RB 41 ab Hamburg in Fahrtrichtung Bremen fahren normal. In die andere Richtung ab Bremen in Richtung Hamburg ist ab Buchholz mit einer Verspätung von bis zu 25 Minuten zu rechnen. Aufgrund der hohen erwartbaren Verspätung wird ein Großteil der Züge der RB41 in Fahrtrichtung Hamburg bereits in Harburg enden müssen. Dies betrifft jedoch nicht die Züge in der morgendlichen Hauptverkehrszeit, in der die Züge der RB41 bis Hamburg Hauptbahnhof durchfahren.

Die Züge 81942 und 81947 werden in den Nachtstunden über Jesteburg umgeleitet und die Halte Buchholz, Hittfeld und Klecken entfallen. Hier wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Die geänderte Fahrplantabelle der Linie RE3 von Uelzen in Richtung Hamburg ist gültig vom 24. April bis 26. April 2023. Am 24., 25. und 26. April ist der Zug 82104 mit einem ersatzlosen Teilausfall ab Uelzen um 6:47 Uhr bis Lüneburg betroffen. Die RE3 82104 fährt anschließend regulär ab Lüneburg um 7:09 Uhr ab in Richtung Harburg.

Die Fahrplanänderungen der Linien RE3/RB31 von Hamburg in Richtung Uelzen sind gültig vom 24. April bis zum 28. April 2023. Hier kommt es zu Teilausfällen der Züge der Linie RB31 ab Hamburg Hauptbahnhof in Fahrtrichtung Uelzen. Die Teilausfälle betreffen vermehrt den Abschnitt zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Harburg. Die Züge der Linie RE3 sind nicht betroffen. Des Weiteren entfallen in den Nachtstunden vom 25. auf den 26. April 2023 die Halte in Ashausen, Radbruch und Bardowick. Für die betroffenen Streckenabschnitte wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Grund für die Einschränkung zwischen Harburg und Buchholz ist der Austausch von Gleisschwellen. zv