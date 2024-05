Featured

Neuer Asphalt: Kreisverkehr in Ehestorf wird zwei Wochen voll gesperrt

Ehestorf - Der Kreisel am Freilichtmuseum Kiekeberg in Ehestorf, an dem sich die Kreisstraßen 20 und 49 treffen, wird vom 3. Juni bis voraussichtlich 15. Juni saniert. Die Strecke wird auch von vielen Pendlern genutzt. Die Fahrbahn ist in die Jahre gekommen und weist Risse, Spurrillen und Absenkungen auf. Nun wird der Asphalt für rund 132.000 Euro erneuert und so die Verkehrssicherheit verbessert.

Während der Bauarbeiten muss der Bereich voll gesperrt werden. Radfahrer und Fußgänger können die Baustelle aber passieren. Die Umleitung für Autofahrer von Vahrendorf/Marmstorf nach Ehestorf/ Neugraben erfolgt auf die Kreisstraße 26 (Harburger Straße – Sottorfer Dorfstraße – Hauptstraße) über Sieversen bis zur Kreisstraße 52 (Rosengartenstraße) und Bundesstraße 3 (Lindenstraße) nach Elstorf und dann auf der Landestraße 235 (Mühlenstraße – Elstorfer Straße – Wulmstorfer Straße) in Richtung Neu Wulmstorf.

Die Umleitung führt dann weiter auf die Bundestraße 73 (Hauptstraße – Cuxhavener Straße) in Richtung Neugraben und auf die Kreisstraße 20 (Ehestorfer Heuweg) in Richtung Ehestorf. In der anderen Fahrtrichtung wird der Verkehr über die gleiche Umleitungsstrecke geführt. wg