Harburg - Neugraben: S 3 fährt an vier Tagen nur im 20-Minuten-Takt

Harburg - Von Montag, 4. Dezember, bis Donnerstag, 7. Dezember, jeweils in der Zeit von 22 Uhr bis Betriebsende fahrenn die S-Bahnen der Linie S 3 wegen Gleisbauarbeiten nur im 20-Minuten-Takt zwischen den Bahnhöfen Harburg Rathaus und Neugraben. Außerdem gibt es Gleisänderung in Harburg Rathaus in Richtung Neugraben, Buxtehude und Stade. Die S-Bahnen in Richtung Neugraben fahren in Harburg Rathaus abweichend von Gleis 2. Die Reisezeit verlängert sich dadurch um bis zu zehn Minuten. wg