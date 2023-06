Keine S-Bahnen an diesem Wochenende zwischen Harburg und Wilhelmsburg

Harburg - Seit heute, Samstag, 10. Juni, 1 Uhr, bis Sonntag, 11. Juni zum Betriebsschluss fahren Busse statt S-Bahnen zwischen Harburg Rathaus und Wilhelmsburg. betroffen sind in beide Richtungen.

Am Sonntag, 11. Juni wird bis zum Betriebsschluss um 22:30 Uhr der Ersatzverkehr sogar bis Neugraben verlängert. Die S31 fällt am an diesem Wochenende ganz aus.

Für Fahrgäste wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Der metronom fährt.

Von Montag, 12. Juni bis Donnerstag, 15. Juni fahren die S-Bahnen jeweils 23:30 Uhr bis Betriebsschluss zwischen Neugraben und Wilhelmsburg im 20-Minuten-Takt. Der Grund für die Maßnahmen sind Gleisbauarbeiten. wg