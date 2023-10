Bus-Ersatzverkehr auf der Linie S 3 zwischen Wilhelmsburg und Neugraben

Neugraben - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, also den 31. Oktober auf den 1. November bis zur Nacht Donnerstag auf Freitag, also den 2. auf den 3. November, jeweils in der Zeit von 21.15 bis 3 Uhr gibt es wegen Gleisarbeiten einen Ersatzverkehr zwischen den S-Bahn-Stationen Wilhelmsburg und Neugraben.

Die S-Bahnen dieser Linie fallen zwischen Wilhelmsburg und Neugraben aus und werden durch Busse ersetzt. Eine S-Bahn (planmäßig 1.36 Uhr ab Neugraben) fällt von Neugraben bis Stade aus und wird durch einen Bus ersetzt. HVV-Fahrgästen wird empfohlen, die vom S-Bahn-Verkehr abweichenden Fahrzeiten der Busse zu beachten. Außerdem liegen die Haltestellen des Ersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen. wg