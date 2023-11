Metronom: Behinderungen und Ausfälle bis zum 4. Dezember im Zugverkehr

Harburg - Aufgrund von Brücken- und Weichenbauarbeiten kommt es für den Metronom bis zum 4. Dezember vor allem in den Abend- und Nachtstunden auf der Strecke zwischen Winsen und Hamburg Hauptbahnhof zu Teilsperrungen, Haltausfällen und abschnittsweise einem Schienenersatzverkehr.

Am kommenden Wochenende fällt zusätzlich der RE3 zwischen Lüneburg und Hamburg-Harburg in beide Richtungen aus. Von Freitagabend, 17. November, ab 17:30 Uhr bis Montag früh, 06:00 Uhr entfallen die Züge des RE3 von zwischen Lüneburg und Harburg in beide Richtungen. Als Ersatz können Fahrgäste die RB31 nutzen, denn ein Großteil der RE3-Züge verkehrt ab Lüneburg weiter als RB31 zum Hamburger Hauptbahnhof und umgekehrt. Hier ist kein Umstieg für die Fahrgäste in Lüneburg erforderlich. In den Abendstunden gibt es einen Schienenersatzverkehr zwischen Winsen und Harburg, am Freitagabend verkehrt dieser von 18 Uhr bis 20 Uhr im 20-Minuten-Takt. Die Busse starten und enden am ZOB in Harburg im Bereich F.

Vom 20. bis 24. November entfallen in den Nachtstunden die Haltestellen Ashausen und Stelle der RB31, in einer Nacht zudem die Haltestellen Bardowick und Radbruch. Außerdem gibt es Teilsperrungen zwischen den Haltestellen Harburg und Hamburg Hauptbahnhof. In all diesen Fällen wird ein entsprechender Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Vom 26. November bis 1. Dezember kommt es zu Teilausfällen zwischen Harburg und Hamburg Hauptbahnhof . Dazu kommen in den Nächten 29.11/30.11. und 30.11./01.12. Haltausfälle in Ashausen und Stelle sowie Maschen und Meckelfeld. Auch hier wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zur Verfügung stehen.

Für die Nacht vom 3. auf den 4. Dezember ist bei den Zügen ME 81645 und 81647 aufgrund der Haltausfälle in Bardowick und Radbruch ein Schienenersatzverkehr vorgesehen.