Neuländer Straße: Vollsperrung vom 20. Juli bis 23. August

Harburg - Für mehr als einen Monat wird die Hannoversche Straße zwischen Neuländer Straße und der Straße Marschwinkel voll gesperrt. Aktuell ist die Straße dort als Einbahnstraße in Richtung Süderelbe eingerichtet.

Für die Vollsperrung hat man sich entschieden, weil die Arbeiten nicht im Zeitplan liegen und man durch die Sperrung umfangreichere Arbeiten durchführen kann, um so Zeit aufzuholen.

Die Sperrung beginnt am jetzt am Donnerstag, den 20 Juli um 7 Uhr. Sie soll, läuft es diesmal nach Plan, am 23. August, 18 Uhr, beendet werden. Danach soll es erneut eine Einbahnstraßenregelung mit Fahrtichtung Wilhelmsburg geben.

Die Umleitungsstrecke wird für die Zeit der Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen über Neuländer Straße und Nartenstraße verlaufen. Die Straße Marschwinkel ist in der Zeit der Vollsperrung nur über die Kreuzung reuzung Hannoversche Straße / Nartenstraße / Neuländer Hauptdeich zu erreichen. zv