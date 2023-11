Notreparatur an einer Schachtabdeckung: Morgen Behinderungen auf der B73

Hausbruch – Autofahrer, die am morgigen Mittwoch auf der Cuxhavener Straße (B73) unterwegs sind, müssen sich in Hausbruch auf Behinderungen einstellen. Wegen einer Notreparatur an einer Schachtabdeckung muss zwischen den Straßen Talweg und Ehestorfer Heuweg in Höhe Hausnummer 160 stadtauswärts der rechte Fahrstreifen gesperrt werden.

Der Verkehr wird über den verbleibenden linken Fahrstreifen am Baufeld vorbeigeführt.

„Seitens der bauausführenden Firma wird angestrebt, mit der Maßnahme erst nach 9 Uhr zu beginnen und die Maßnahme vor 15 Uhr beendet zu haben. Es muss jedoch mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden“, teiltedie Polizei mit. cb