S3 fährt in mehreren Nächten nur im 20-Minuten-Takt

Harburg - In mehreren Nächten, am Montag auf Dienstag, also vom 5. auf den 6. Juni, vom Donnerstag aufFreitag (8./9. Juni), dann erneut von Montag auf Dienstag (12./13. Juni) und Donnerstag auf Freitag (15./16. Juni) fährt die S-Bahn der Linie 3 jeweils in der Zeit von 23.30 Uhr bis Betriebsschluss lediglich im 20-Minuten-Takt zwischen Wilhelmsburg und Neugraben.

Die Fahrtzeit verlängert sich um bis zu 20 Minuten. Der Grund für die Einschränkungen sind Gleisbauarbeiten. wg