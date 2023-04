Streik bei der Bahn: Die Schiene ist am Freitag eine schlechte Option

Harburg - Der für den Freitag angekündigte Streik bei der Bahn wird starke Auswirkungen auf Harburg Stadt & Land haben. Direkt betroffen sind die Linie S3 und S31 auch im morgendlichen Berufsverkehr.

Bei anderen Eisenbahnunternehmen wie metronom wird zwar nicht gestreikt. Dort werden aber "weitreichende Einschränkungen" für die Fahrten am Freitag, des 21. April von 3 Uhr bis 11 Uhr, erwartet. "Durch den Streik kann es zu Verzögerungen, Verspätungen und Ausfällen bis hin zur Einstellung des Zugverkehrs kommen", heißt es vom Unternehmen metronom.

"Vereinzelt" wolle man bei einem Zugausfall Ersatzverkehr mit Bussen organisieren. "Es ist derzeit leider keine genaue Prognose über den stabilen Betrieb der einzelnen Linien möglich", heißt es von Seiten des metronom.

Man empfehle den Fahrgästen daher, auf nicht unbedingt notwendige Fahrten am Freitagmorgen bis in den späten Vormittag zu verzichten, bis sich die Situation wieder normalisiert habe. Ein stabiler Betrieb wird erst in den späten Nachmittagsstunden erwartet.

Ob es zu dem gern orakelten Chaos kommen wird, ist unklar. Am 1. Februar hatte es bereits einen noch umfangreicheren Streik gegeben, der den öffentlichen Nahverkehr betraf. Das befürchtete Chaos blieb aus. Auch der Straßenverkehr wurde nicht stärker belastet. zv