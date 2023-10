Auf gute Nachbarschaft: DRK eröffnet Rettungswache in Lohbrügge

Harburg - Auf gute Nachbarschaft: Nach einer symbolischen Übergabe von Brot und Salz ist das DRK als Mieter einer neuen Rettungswache jetzt auf dem Gelände des BG Klinikums in Lohbrügge zu finden. Ab sofort wird an dem Standort ein DRK-Rettungswagen (RTW) wochentags von 8 bis 20 Uhr eingesetzt. Ab November folgt ein zweiter RTW. Zum ersten Kennenlernen trafen sich Geschäftsführung, medizinische Leitung sowie Klinikmitarbeitende des Rettungszentrums und der Notaufnahme mit dem DRK-Team vor Ort.

Die DRK Ambulanzdienst Hamburg gGmbH ist ein Tochterunternehmen des DRK-Kreisverbandes Hamburg-Harburg. Insgesamt 260 Mitarbeitende, darunter 22 Auszubildende, sind an sieben Rettungswachen in Hamburg in der Notfallrettung sowie im Krankentransport beschäftigt und im Stadtgebiet mit aktuell 35 Einsatzfahrzeugen im Dienst. Bei Sonderbedarf stehen über die Bereitschaften aller Kreisverbände noch sieben weitere Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug zur Verfügung.

Jan Reichert, Geschäftsführer DRK Ambulanzdienst Hamburg gGmbH/ZKN zur Notfallversorgung im Stadtteil: „Nachdem wir im November 2022 mit einer Rettungswache in Mümmelmannsberg gestartet sind, war bereits klar, dass in diesem Gebiet ein höherer Bedarf ist, also mehr Einsatzfahrzeuge gebraucht werden.“ Nach einer öffentlichen Ausschreibung der Stadt Hamburg Ende 2022 erteilte die Innenbehörde im Frühjahr diesen Jahres den Auftrag an das DRK.

Die Anmietung auf dem Gelände des BG Klinikums ist für Reichert und sein Team ein Glücksfall: „Wir freuen uns sehr, an diesem hochprofessionellen Standort aktiv werden zu dürfen und auch darüber, wie wertschätzend der Umgang beider Seiten miteinander ist. Beste Bedingungen, um unseren Auftrag im Rettungsdienst für die Patientinnen und Patienten erfüllen zu können.“

Die Geschäftsführung des BG Klinikums Hamburg, Dr. Harald Müller und Rolf Keppeler, begrüßen die enge Kooperation und das Engagement des DRK. „Dies stärkt die Rettungsmedizin am Standort Boberg und unterstreicht die strategische Ausrichtung des BG Klinikums Hamburg als überregionales Traumazentrum“, so Müller. „Mit diesem Schritt wird die medizinische Versorgung, die im berufsgenossenschaftlichen Kontext die gesamte Versorgungskette von der Notfallrettung über die Akutbehandlung und Rehabilitation bis zum beruflichen Wiedereinstieg beinhaltet, merklich verbessert“, betont Rolf Keppeler.

Zeitgleich zum Start der Rettungswache am BG Klinikum konnten an der Rettungswache in Eidelstedt zwei weitere RTW im Auftrag der Feuerwehr Hamburg in den Dienst gehen: Zum ersten Mal sind nun stadtweit zehn Rettungswagen des DRK Ambulanzdienstes im Regeldienst der Notfallversorgung unterwegs. „Damit ist die DRK Ambulanzdienst Hamburg gGmbH nach der Feuerwehr momentan Hamburgs größter Anbieter an Fahrzeugen und Manpower im Bereich Hilfsorganisationen für den Rettungsdienst“, so Jan Reichert. cb