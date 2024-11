Featured

Countdown für Glühwein und Mandelduft: Morgen öffnet der Weihnachtsmarkt

Harburg – Der Countdown läuft: Nur noch wenige Stunden, dann öffnet der Harburger Weihnachtsmarkt seine Pforten. Die letzten Vorbereitungen und der Aufbau der Buden laufen auf Hochtouren. Neue Planen an den Bauzäunen werden von außen für ein neues Outfit sorgen.

Am morgigen Donnerstag um 18 Uhr geben Organisatorin Anne Rehberg und Dierk Trispel als stellvertretender Bezirksamtsleiter den Startschuss für das vorweihnachtliche Vergnügen vor dem Harburger Rathaus. Wer nicht so lange warten möchte bekommt bereits ab 11 Uhr Glühwein, Mandeln und Schmalzgebäck.

Richtig stimmungsvoll wird das Opening ab 18 Uhr: Auf der Bühne gibt es Musik und Gesang von der Katholische Schule Harburg und der GBS Scheßeler Kehre. Moderiert wird der Abend von Stefan Wolter. Außerdem will die Eiskönigin bei der Eröffnung dabei sein.

Bis zum Sonntag, 29. Dezember, dürfen sich die Besucher auf Lichterglanz, Mandelduft und kulinarische Köstlichkeiten freuen. Bastelaktionen, Handwerkskunst, Märchen, Punsch und viel Musik: Der Weihnachtsmarkt überzeugt durch sein familienfreundliches Ambiente und Programm.

Abgerundet wird das Angebot mit vielen Aktionen von Harburg-Marketing: Auf dem Weihnachtsmarkt werden Kulturbühne und Kinderprogramm geboten. Außerdem lockt der Harburger Adventkalender vom 1. Bis 24. Dezember mit kleinen Geschenken und Leckereien zum Probieren in die City. Weiteres Highlight wird der Harburger Winterzauber am Sonnabend, 7. Dezember.