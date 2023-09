Die Harburger Tafel sammelt Sonnabend im Phoenix-Center Spenden

Harburg - Am Samstag veranstaltet die Tafel einen Aktionstag in den großen Hamburger Einkaufszentren: Es werden Lebensmittel, Drogerieartikel oder auch Spendengelder gesammelt. Im Phoenix-Center stehen Freiwillige der Tafel Harburg bereit. Ab 10 Uhr nehmen sie im Untergeschoss Waren entgegen, informieren über die Arbeit der Tafel - und werben um Mitarbeit. Die Tafel Harburg versorgt jede Woche knapp 1000 Bedürftige mit Lebensmitteln. Das ist überwiegend Ware, die nicht mehr verkauft werden kann, weil sie nicht mehr gut aussieht, weil die Verpackung kaputt ist oder weil das Mindesthaltbarkeitsdatum naht.



Krise und Inflation haben dazu geführt, dass mehr Menschen auf die Tafeln angewiesen sind - gleichzeitig bleibt in den Supermärkten aber immer weniger übrig. Bei der Spendenaktion am Samstag können Harburger die Tafel direkt unterstützen: Besonders gefragt sind haltbare Waren wie Mehl, Nudeln oder Reis. Aber auch mit einfachen Drogerie-Artikeln wie Shampoo, Deo oder Seife kann man die Aktion unterstützen.



Die Tafel Harburg sucht zudem neue freiwillige Helferinnen und Helfer: Wer einmal in der Woche als Fahrer oder in der Warenausgabe mitarbeiten will, kann sich im Phoenix-Center beim Stand der Tafel informieren. zv