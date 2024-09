Featured

Eintopf von Star-Köchin Cornelia Poletto: White Brunch für Gäste des Harburg-Huus

Harburg - Die Gäste des Harburg-Huus schwärmten noch lange vom Essen beim "White Brunch" am vorigen Sonnabend. Denn noch bevor Harburg sein "Weißes Dinner" an der Außenmühle feierte, bescherte die Harburger Obdachloseneinrichtung ihren Gästen zum Brunch einen sommerlichen Eintopf. An weiß-gedeckten Tischen servierten DRK-Harburg-Vorstand Harald Halpick und Huus-Schirmherr Prof. Dr. Rüdiger Grube (ehemaliger Vorstand der Deutschen Bahn) Köstlichkeiten von Cornelia Poletto.

Es war ein perfekter Sommertag als Samstag elf Gäste des Harburg-Huus in den Genuss eines Sterne-würdigen Eintopfes kamen. Zudem hatten Harburger Traditionsfirmen, wie die Wäscherei Exner aus Wilstorf oder das bekannte Restaurant Leuchtturm an der Außenmühle für sommerliches Ambiente gesorgt: weiße Tischdecken und Servietten auf den Tischen, darauf edle Gläser, Vasen und Windlichter. Und Harburg-Marketing sendete Grüße per Harburger Kaffeeröstungen.

Den von Cornelia Poletto zubereiteten Eintopf nebst selbstgebackenem Brot zahlte Prof. Grube nicht nur, er liefert und servierte ihn auch höchstpersönlich, letzteres gemeinsam mit dem Vorstand des DRK in Harburg, Harald Halpick. Zusammen mit dem Harburg-Huus-Team um Julia Malert, dem DRK-Ehrenamtskoordinator Tobias Steuer sowie der Spendenbeauftragten des Harburger DRK, Viktoria Ehlers genossen die Gäste in entspannter Atmosphäre und bei guten Gesprächen das leckere Essen.

Harburgs DRK-Vorstand Harald Halpick: "Für die Gäste unseres Harburg-Huus eine tolle Abwechslung. Ich danke dem Huus-Team und den Sponsoren dieses ersten "White Brunch" für diese Initiative. Dazu habe ich heute viele neue Ideen für Huus-Events gehört, auf die sich Harburg wirklich freuen darf. Und wer uns bei dieser tollen Arbeit helfen möchte, ist natürlich herzlich eingeladen, sich ehrenamtlich zu engagieren oder für eines unserer diversen Projekte zu spenden."